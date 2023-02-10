Алматинцы собирают гуманитарную помощь для пострадавших в Турции

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Теплую одежду, медикаменты, продукты и хозтовары второй день собирают неравнодушные алматинцы для пострадавших от землетрясения в Турции. В городе работает два штаба по сбору помощи. Об этом сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

"Все знают, о трагической ситуации, которая сложилась в Турции. В связи с этим мы приняли решение открыть волонтёрский штаб по сбору гуманитарной помощи. Данные штабы работают во всех регионах нашей страны. По Алматы координируем работу мы, собираем гуманитарную помощь со всех жителей, предпринимателей и неравнодушных жителей города", - сказала руководитель фронт-офиса волонтеров Алматы Багдат Анарбаева.

Пострадавшим от землетрясения в первую очередь необходима зимняя одежда (для взрослых и детей, важно – вещи должны быть новыми), пальто, куртки, плащи-дождевики, ботинки, сапоги, свитеры, брюки, перчатки, шарфы, шапки, носки, нижнее бельё и другие материалы; одеяла, спальные мешки; термосы, ручной фонарь, пауэрбанки; памперсы, средства личной и женской гигиены. Обязательное требование – приносить одежду, и хозтовары чистыми и целыми, гигиенические предметы и продукты – не открытыми, медикаменты обязательно новыми, в упаковках и с чеками.

"Помимо вещей, по республике есть единый денежный сбор, через банковское приложение. На базе штаба деньги у нас не принимаются, только вещи. Работаем ежедневно, без выходных и перерыва на обед. Собираем уже второй день, на выходных тоже будем работать, и дальше будем продолжать эту работу по мере необходимости. Всю гуманитарную помощь дальше мы передаём в консульство Турции, они организуют транспортировку вещей", - добавила Багдат Анарбаева.

Собрать помощь помогают активисты государственного фонда развития молодёжной политики Алматы и волонтёры крупных организаций, как "Лига волонтёров Казахстана", "QAMQOR CHARITY", РОО "Медицинская молодёжь" и др.

"Я благодарю Казахстан за помощь и вижу, как сплочённо работают люди. Сама я студент, есть родственники в Турции. Я и ещё несколько девушек из Турции входим в волонтёрский состав. В подобных ситуациях важна каждая помощь", - сказала Фериде Султан Йигит.

Напомним, сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения в Турции волонтёры начали 8 февраля. Перечень необходимых вещей строго определён посольством Турции в Казахстане. Необходимые вещи можно принести во фронт-офис волонтёров, расположенный по адресу: улица Байтурсынова 22к1, 2 этаж (контакты +7 747 821 64 78; +7 747 540 01 40) и Международный аэропорт Алматы, по адресу ул. Майлина 2, в любом объёме, с 09:00 до 19:00 ч. Пункт сбора гуманитарной помощи на базе аэропорта ориентирован на приём гуманитарной помощи в большом объёме.

автор фото: Марии Галушко