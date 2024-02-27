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Алматинцам рассказали, как получить компенсацию из-за подорожания электроэнергии

Сегодня, 17:58
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:58
Сегодня, 17:58
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Фото: baigenews.kz

В акимате Алматы сообщили, как жители мегаполиса могут получить соцпомощь на компенсацию оплаты электроэнергии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Дополнительные меры соцподдержки по оплате комуслуг за электроэнергию планируются для 8 категорий социально уязвимых граждан, включая ветеранов ВОВ и приравненных к ним лиц, инвалидов 1-й и 2-й групп, многодетных матерей, пенсионеров по возрасту и других.

Эти меры приняты в связи с ожидаемым повышением цены на электроэнергию на 505,78 тенге на жилище с 1 марта.

"Планируется увеличить размер компенсации до 0,75 МРП, или 2769 тенге.

Для ее оформления людям из категории СУСН нужно обратиться с заявлением в районные отделы занятости и социальных программ либо в Дом социальных услуг. А лица с инвалидностью могут подать заявление через портал электронного правительства egov.kz при помощи ЭЦП", - сообщили в акимате.

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