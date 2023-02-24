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Алматинские студенты устроили массовую драку Сегодня, 14:44
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Сегодня, 14:44
230

Алматинские студенты устроили массовую драку

Массовую драку устроили студенты в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"23 февраля около 23.00 часов в Бостандыкском районе Алматы произошла драка между молодыми людьми. На сигнал незамедлительно отреагировали сразу несколько экипажей патрульной полиции, в результате 11 возможных участников драки задержаны", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК ("Хулиганство").

Другие обстоятельства конфликта устанавливаются.

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#драка #студенты #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:44
230
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