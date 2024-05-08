Алматинские пожарные предотвратили взрыв в новостройке

В Алматы на первом этаже жилой многоэтажки в Бостандыкском районе загорелся строительный мусор. Из помещения где произошло возгорание пожарные вынесли в безопасное место газовый баллон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы за 14 минут с момента вызова ликвидировали огонь на площади 8 квадратных метров.