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Алматинские пожарные предотвратили взрыв в новостройке

Сегодня, 10:47
АВТОР
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pixabay Сегодня, 10:47
Сегодня, 10:47
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Фото: pixabay

В Алматы на первом этаже жилой многоэтажки в Бостандыкском районе загорелся строительный мусор. Из помещения где произошло возгорание пожарные вынесли в безопасное место газовый баллон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Прибывшие на место происшествия огнеборцы за 14 минут с момента вызова ликвидировали огонь на площади 8 квадратных метров. 

"Жертв и пострадавших нет. Причина — нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ", — уточнили в МЧС.

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