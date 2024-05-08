Алматинские пожарные предотвратили взрыв в новостройке
Сегодня, 10:47
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Сегодня, 10:47Сегодня, 10:47
96Фото: pixabay
В Алматы на первом этаже жилой многоэтажки в Бостандыкском районе загорелся строительный мусор. Из помещения где произошло возгорание пожарные вынесли в безопасное место газовый баллон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Прибывшие на место происшествия огнеборцы за 14 минут с момента вызова ликвидировали огонь на площади 8 квадратных метров.
"Жертв и пострадавших нет. Причина — нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ", — уточнили в МЧС.
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