Алматинская область готовиться к паводкам

В Алматинской области введен режим повышенной готовности к периоду паводков, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

На сегодняшний день из населенных пунктов вывезено 3,1 тыс. кубометров снега. Кроме того, прорыто 154,8 км канав, 48,2 км каналов, под 87 автомобильными дорогами общего пользования и 7 железными дорогами прорыты 27,2 км водоотводных каналов.

Начальник управления предупреждения чрезвычайных ситуаций ДЧС Алматинской области Даурен Азаматов сообщил, что риску подтопления подвержены 27 населенных пунктов, в 7 населенных пунктах риск полностью устранен, а в 20 населенных пунктах - снижен.

Для ликвидации последствий ЧС в весенний период в регионе мобилизовано более 1326 человек личного состава, 471 единиц техники, 29 плавучих средств и 120 мотопомп.

В 12 населенных пунктах Енбекши-Казахского, Талгарского, Кегенского и Карасайского районов заменено 88 водопроводов на автодорогах местного и республиканского значения, обновлено 435 км канаво-канальной системы.

"В профилактических целях подразделениями территориальной полиции проведено 92 рейда в 123 населенных пунктах. В ходе учений "Весна-2024" было очищено 1,8 километра канав и каналов с риском затопления, 73 водопровода под автомобильными дорогами. В результате риск наводнений сведен к минимуму" - подчеркнул Даурен Азаматов.

ДЧС напоминает, что в случае затопления следует позвонить в службу спасения по номеру "112".