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ДП Алматы Сегодня, 07:47
5717
Фото: ДП Алматы

Алматинка топила своих детей: появились новые подробности происшествия

Очевидцы рассказали новые подробности происшествия в Алматы, где женщина пыталась утопить троих своих детей. Как оказалось, алматинка и ранее предпринимала такие шаги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AstanaTV.

Знакомые женщины предполагают, что на такой отчаянный шаг женщина могла пойти из-за ревности к мужу. Ранее, угрожая супругу расправой над малышами, она уже предпринимала попытки манипуляции.

"Мы с опекой вместе сделали опрос соседей. Оказывается, она звонила мужу, угрожала, что пойдет топить детей. Первый случай был с угрозой. Тогда муж позвонил соседям и попросил остановить ее. Успокоили её. Недавно. Второй раз она, видимо, до него не дозвонилась и целенаправленно повезла детей на Сайран, где  начала топить. Говорят, что она пошла на это от ревности. Налицо преднамеренное покушение на убийство своих детей", — рассказала руководитель центра "Бақытты отбасы" Алатауского района Алматы Акмарал Басирова.

Наглотавшихся воды малышей госпитализировали в больницу. Вскоре после осмотра врачей их отпустили домой. Их мать сейчас находится в психоневрологическом диспансере. Почему она пошла на такой шаг, сейчас выясняют полицейские.

"В настоящее время производство по уголовному делу осуществляет управление полиции Ауэзовского района. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий", — объяснила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

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#Алматы #дети #женщины #полиция
Сегодня, 07:47
5717
Журналист

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