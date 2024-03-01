Алла Пугачёва выпустила первый за 16 лет альбом

Певица Алла Пугачева выпустила первый за 16 лет альбом под названием "P.S". В него вошли 20 аудиозаписей с юбилейного концерта исполнительницы, состоявшегося в Кремлёвском дворце в 2019 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Это концерт, который был пять лет назад, его выпустили", - сказала собеседница агентства, уточнив, что речь идет о юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце.

Она также отметила, что саунд-продюсером альбома выступил звукорежиссер Анатолий Лопатин, который сотрудничает с Пугачевой много лет. В Instagram Лопатин подтвердил, что на студии "эти песни не записывались". Он также добавил, что с 1 марта альбом доступен на всех стриминговых площадках.

В альбом вошли концертные версии таких популярных песен как "Не делайте мне больно, господа", "Любовь, похожая на сон", "Свеча горела", "Женщина, которая поет" и другие. Свой последний сольный альбом - "Приглашение на закат" - Пугачева выпустила еще в апреле 2008 года.