Алихан Смаилов встретился с президентом Узбекистана в Ташкенте

Премьер-пинистр РК Алихан Смаилов по поручению Главы государства прибыл в Узбекистан для участия в 16-м саммите Организации экономического сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

В Ташкенте Алихана Смаилова встретил президент страны Шавкат Мирзиёев. Премьер-министр Казахстана передал тёплые слова приветствия от Касым-Жомарта Токаева и подчеркнул, что сегодня отношения двух стран являются ярким примером стратегического партнёрства, основанного на доверии и взаимопонимании.

Алихан Смаилов отметил, что реализация всех договорённостей, достигнутых на высшем уровне, находится на контроле правительств Казахстана и Узбекистана. Одним из приоритетных направлений здесь остаётся создание прочной и устойчивой экономической платформы двустороннего взаимодействия.

"Узбекистан – один из крупнейших торговых партнеров Казахстана. На наши страны приходится порядка 70% всей торговли в Центральной Азии. По итогам прошлого года товарооборот вырос на 30% и впервые достиг рубежа в пять миллиардов долларов. Мы ведём активную работу по доведению взаимной торговли до десяти миллиардов долларов", — сказал премьер-министр.

Он отметил, что правительство Казахстана приложит все усилия для поступательного развития сотрудничества с Узбекистаном по всему спектру двустороннего взаимодействия.

Со своей стороны Шавкат Мирзиёев отметил, что стратегические договорённости между двумя странами планомерно реализуются. Это в том числе касается сотрудничества в торговле, сфере транспорта и водной отрасли.