Алихан Смаилов: Необходимо провести перезагрузку аграрной научной системы

Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании правительства заявил о том, что в стране нужно провести полную перезагрузку аграрной научной системы, передаёт BaigeNews.kz.

По его мнению, в стране слабо проводится работа по выведению новых сортов пшеницы.

"Требуется уделять особое внимание к выращиванию местных сортов, приспособленных к резко континентальному климату нашей страны. Слабо проводится работа по выведению новых сортов пшеницы. Необходимо провести полную перезагрузку аграрной научной системы. Отдельным вопросом стоит обновление парка сельхозтехники. Её износ слишком высокий. Это сказывается на темпах посевных и уборочных работ", - сказал Смаилов.

Алихан Смаилов отметил, что в целом этот год был для фермеров очень сложным. Сухое и жаркое лето негативно отразилось на росте и формировании зерновых культур. Затем частые и обильные осадки с августа и по сегодняшний день ещё больше снизили урожайность и ухудшили качество зерна.

"Погода также помешала и сбору урожая. Уборочная кампания затянулась. Из поступившей на элеваторы пшеницы около 40 процентов отнесено к неклассной. Но казахстанцы без хлеба не останутся. С учётом переходящих остатков прошлого года собранного урожая будет достаточно для полного обеспечения внутреннего рынка. Нашим фермерам была оказана необходимая поддержка со стороны государства",- сказал Смаилов.

Говоря о поддержке государства, он отметил, что установлены справедливые закупочные цены. Также было выделено льготное дизельное топливо, в том числе для сушки зерна.

Помимо этого на данный момент, как сообщил Алихан Смаилов, принимаются меры по исполнению обязательств в полном объёме по выплате субсидий. Выделены первые 30 миллиардов тенге на субсидии по линии растениеводства.

По итогам заседания премьер-министр поручил Минсельхозу совместно с акиматами регионов обеспечить завершение своевременной и качественной просушки собранного урожая, выработать конкретные предложения по развитию научного потенциала агропромышленного комплекса, в том числе отечественной селекции зерновых культур.

Также Алихан Смаилов поручил им принять все необходимые меры по хранению и переработке зерна, заготовке семян. обеспечить выделение необходимых средств для поддержки фермеров.

Совместно с холдингом "Байтерек" Алихан Смаилов поручил минсельхозу и акиматам выработать дополнительные стимулирующие меры по обновлению парка сельхозтехники.