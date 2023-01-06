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UKIMET Сегодня, 11:33
213
Сегодня, 11:33
213
Фото: UKIMET

Александр Данилов покинул должность замглавы МИОР

Вице-министра информации и общественного развития РК Александра Данилова освободили от должности, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал правительства. Сообщается, что он сам написал заявление об увольнении. 

"Постановлением правительства РК Данилов Александр Сергеевич освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.

Ззаместителем главы МИОР Данилов проработал чуть меньше года. На эту должность он был назначен 6 января 2022 года.

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#кадры #МИОР #Александр Данилов
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:33
213
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