Александр Данилов покинул должность замглавы МИОР

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Вице-министра информации и общественного развития РК Александра Данилова освободили от должности, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал правительства. Сообщается, что он сам написал заявление об увольнении.

"Постановлением правительства РК Данилов Александр Сергеевич освобожден от должности вице-министра информации и общественного развития РК согласно поданному заявлению", - говорится в сообщении.

Ззаместителем главы МИОР Данилов проработал чуть меньше года. На эту должность он был назначен 6 января 2022 года.