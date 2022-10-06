Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора

Фото: bbc.com

Американский актёр Алек Болдуин достиг внесудебного соглашения с родственниками кинооператора Галины Хатчинс, которую он случайно застрелил во время съёмок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу BBC News.

Семья оператора обвиняла голливудского актёра в халатности, но теперь согласилась отозвать свой иск. Работа над фильмом "Раст" возобновится в январе, а муж Галины Хатчинс Мэтью станет исполнительным продюсером картины.

Издание сообщает, что условия нынешнего соглашения, достигнутого между семьей Галины и участниками съёмок, не разглашаются.

Как сказал муж Хатчинс, все стороны признают, что смерть оператора была несчастным случаем. В заявлении, опубликованном сайтом новостей о киноиндустрии Deadline, Мэтью Хатчинс рассказал, что планирует быть исполнительным продюсером картины и в работе над ней примут участие все те, кто работал над фильмом до смерти его жены.

Сам Болдуин при этом остаётся в числе четырёх фигурантов расследования полиции штата Нью-Мексико, которым в конце октября могут предъявить обвинения в совершении уголовного преступления.

Напомним, Алек Болдуин убил Галину Хатчинкс на съёмках фильма в октябре 2021 года. Актёр случайно выстрелил ей в грудь из реквизитного пистолета, в котором оказался боевой патрон. Рикошетом в плечо был также ранен режиссёр фильма Джоэл Соуза, он выжил.