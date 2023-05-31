- "Родителей будут штрафовать за плохие оценки детей": чиновники опровергли фейк 16:03 16
- "Казахская армия не будет участвовать в чужой войне" — депутат 15:43 128
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 15:41 145
- Нужно создавать по-настоящему интересные литературные произведения - Токаев 15:32 211
- Жару до 43 градусов ожидают в Казахстане 15:29 215
- На центральном стадионе Актобе постелили новый газон 15:07 203
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 15:06 317
- "Алашское дело" и чемодан с останками Шакарима: в Семее рассказали о жертвах политических репрессий 14:56 229
- Учёба только до 25 мая: родители готовят петицию за сокращение учебного года 14:40 405
- Если добровольно вернул, преследовать не будет - депутаты о новом законе по возврату активов 14:24 296
- "Неклассическая бедность" - экономист о новом классе казахстанцев 14:18 365
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 14:09 525
- Отправят ли казахстанских миротворцев в Украину, ответили в мажилисе 14:08 472
- "Как внук Назарбаева стал владельцем "Казтранстелекома" - депутат рассказал историю активов Нурали Алиева 13:49 809
- Почему за оскорбление Елбасы отменят большие штрафы, объяснили депутаты 13:34 898
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 13:16 441
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 13:08 1359
- Более 32 млн тенге украла бухгалтер из больницы в Астане 12:58 495
- "Желаю вас увидеть и тогда готов умереть" - в семье репрессированного алматинца хранят его письма из Магадана 12:55 481
- "Участие в операциях по поддержанию мира" - в законопроект об ОДКБ внесут изменения 12:46 421
- Более 1,3 млрд тенге выплатят жертвам политрепрессий в Казахстане в 2023 году 11:54 473
- Хвастуном назвали Кайрата Нуртаса за прогулку под индийскую песню 11:50 388
- Наёмник ЧВК "Вагнер" из Казахстана получил девять лет колонии в Украине 11:29 632
- Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы 10:51 555
- Страна молодеет: дети в Казахстане составляют уже более трети населения 10:51 392
- Елена Рыбакина вошла в топ-3 мирового рейтинга 10:40 610
- Мажилисмены почтили минутой молчания память жертв политических репрессий в Казахстане 10:34 359
- Одну из оживлённых магистралей Астаны закрыли на ремонт 10:25 801
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 10:23 551
- Запрет на вывоз бензина и дизтоплива хотят продлить в Казахстане 10:00 434
- Лучшая пенсионная система: в рейтинге стран Казахстан опередил Сингапур, Турцию и ОАЭ 09:46 566
- В Таразе состоялось торжественное открытие VI летней Спартакиады РК 09:16 772
- Преступления тоталитаризма оставили глубокий след в самосознании народа - Токаев о сталинских репрессиях 08:59 729
- Стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина за победу над вундеркиндом на "Ролан Гаррос" 08:28 599
- "Захотели съездить в Москву пожать штангу" — чиновник высказался о просьбах спортсменов-любителей 07:45 547
- Тушу мёртвого тюленя в луже крови обнаружили в Актау 06:38 654
- Взрыв в "Оружейной палате": прокурор запросил для подсудимого пять лет тюрьмы 05:50 756
- Обёртка батончиков "Марс" станет более экологичной 04:18 594
- Алматинцы не могут добиться компенсации за дома, которые пойдут под снос 03:29 560
- Поднимут ли операторы связи Казахстана тарифы из-за 5G 02:40 493
- Во время матча в Ростове трибуна обрушилась на детей 01:02 701
- Названа сумма ущерба по делу о взрывах близ Тараза 00:20 520
- Казахстанцы отказываются отдыхать в Турции из-за цен 30.05.2023 1246
- Елена Рыбакина уверенно вышла во второй круг "Ролан Гаррос" 30.05.2023 884
- Сельчане вывалили мешки с мусором у акимата в Туркестанской области 30.05.2023 612
- Четверо пострадали в ДТП с автобусами в Караганде 30.05.2023 695
- Бублик проиграл на старте "Ролан Гаррос" 30.05.2023 652
- Скандал из-за торговых мест разгорается на рынке в Алматы 30.05.2023 980
- 62 авто из-за рубежа незаконно поставили на учёт в Акмолинской области 30.05.2023 696
- "Управление неэффективно" - лидер партии "Байтак" о ситуации с водой в стране 30.05.2023 690
- В Казахстане снизилось число убийств, грабежей и разбойных нападений 30.05.2023 697
- Акционеры Polymetal одобрили "переезд" в МФЦА в Казахстане 30.05.2023 666
- Настоящий патриот: двухлетний Миша стал звездой TikTok благодаря владению казахским 30.05.2023 1987
- Как создаются мультфильмы, рассказал молодой казахстанский режиссёр 30.05.2023 663
- Центры реабилитации для наркозависимых детей предложили создать в Казахстане 30.05.2023 719
- Курс доллара вырос в Казахстане 30.05.2023 644
- Законопроект о территориальной обороне разрабатывают в Казахстане 30.05.2023 962
- Пенсионерку удерживали в рабстве и заставляли попрошайничать в Алматы 30.05.2023 710
- Ребёнок застрял в стиральной машинке в Павлодарской области 30.05.2023 777
- Экс-капитан "Барыса" Никита Михайлис стал игроком "Металлурга" 30.05.2023 783
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 1521
- Главврач поликлиники в Алматы проведёт семь лет в колонии за растрату 79 млн тенге 30.05.2023 856
- 62-летняя пенсионерка организовала притон в сауне Семея 30.05.2023 828
- Сотрудник ДУИС на авто задавил коллегу в Петропавловске 30.05.2023 732
- Аманатовцы хотят наказать операторов связи за отсутствие интернета в сёлах 30.05.2023 775
- Касым-Жомарт Токаев принял Ерлана Кошанова 30.05.2023 837
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 3006
- "Митингов 31 мая не будет" - прокуратура предупредила алматинцев 30.05.2023 965
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 796
- Мужчина показывал свои гениталии детям в Семее 30.05.2023 956
- "Тариф будет справедливым и комфортным для населения" - МНЭ о стоимости комуслуг 30.05.2023 1270
- Автомобили значительно подорожали в Астане и в двух регионах 30.05.2023 1092
- Цены на авиабилеты FlyArystan вырастут, если отделить компанию от Air Astana — Питер Фостер 30.05.2023 1346
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 1631
- Токаев принял верительные грамоты послов ряда стран 30.05.2023 797
- Как "пижамный день" в школах Казахстана связан с продлением учебного года 30.05.2023 760
- Опий и гашиш в большом объёме пытался перевезти наркоделец из Кыргызстана в Казахстан 30.05.2023 1040
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 1833
- Девятиклассник скончался после драки в школе 30.05.2023 971
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 756
- LOADING...
"Алашское дело" и чемодан с останками Шакарима: в Семее рассказали о жертвах политических репрессий
Удивительные и одновременно страшные истории о судьбах репрессированных жителей ныне Абайской области рассказали в преддверии памятного дня краеведы Семея. Они провели собственное расследование, изучили архивные и ещё недавно засекреченные документы, и поделились результатами с неравнодушными к печальной теме горожанами, к которым присоединился и корреспондент информационного портала BaigeNews.kz.
Один раз в месяц краеведы Семея проводят для своих земляков краеведческие гостиные. Этот уникальный проект стал популярен далеко за пределами области благодаря своему формату. Любители родного края на чистом энтузиазме занимаются изучением местной истории и устраивают познавательные встречи для желающих, чтобы поделиться собранными знаниями. Участники общественного объединения "Прииртышье", одной из сильнейших краеведческих организаций Семея, насчитывает 37 представителей самых разных профессий, среди которых учителя истории, фотохудожники, журналисты, экскурсоводы, музыканты, предприниматели, молодёжные лидеры. Встреча, посвящённая памяти жертв массовых политических репрессий, началась с минуты молчания.
Восстановленная память
В годы большого террора Казахстан превратился в огромный острог, на территории которого действовало 11 трудовых лагерей и колоний ГУЛАГа, среди них Карлаг, Алжир, Степлаг, Песчаный. В них своё незаслуженное наказание отбывали больше пяти миллионов человек. Большая часть жертв режима была расстреляна либо скончалась от не перенесённых мук, страданий, голода и болезней. Хотя точных цифр, видимо, никто так и не узнает, так как много людей ушло, не оставив о себе ни единого задокументированного или устного "следа".
"Точных цифр жертв политических репрессий в Казахстане до сих пор нет. Многое до сих пор засекречено, но многое стало известным. И вот эти цифры говорят о том, что жертв считали миллионами, - открывая встречу Краеведческой гостиной рассказала журналист, член общества "Прииртышье" Екатерина Гуляева. - Когда стали открывать архивы, многие кинулись туда, даже люди, далёкие от истории и исследований. Они просто стали искать данные о своих родных, о тех, кто ушёл однажды ночью или вечером, когда за ними приехал воронок с сотрудниками НКВД, и они исчезли из жизни родных и близких навсегда".
В годы оттепели после смерти Сталина, массовые репрессии сбавили свои обороты, и параллельно началась программа реабилитации жертв сталинского режима. Однако большое количество осужденных оставалась жить с ярлыком врага народа, с усопших тоже не спешили снимать жестокое клеймо.
В 1993 году в молодом Казахстане, только ставшим независимым, был принят важный Закон - "О реабилитации жертв массовых политических репрессий". А 24 ноября 2020 года вышел указ президента Касым-Жомарта Токаева, в результате которого была создана государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий для восстановления исторической справедливости в отношении этих лиц. За два года было рассекречено почти 2,5 миллиона секретных документов с данными о репрессиях и реабилитировано более 311 тысяч человек.
"Кроме того, с 28 июня 2021 года в центре документации новейшей истории нашего города работает своя региональная комиссия, в составе которой на добровольных началах исследование занимаются представители исполнительных органов, учёные, краеведы и обычные граждане, то есть наши активисты, общественники, кому интересна судьба репрессированных. За три не полных года работы государственной комиссии, было собрано столько документов, что их опубликовали в 33 томах, а сведения для 21-го тома из них были предоставлены с области Абай. Представляете, какой объём информации был введён в научный оборот - это просто огромный пласт новых первоисточников, которые дадут возможность переосмыслить многое из происходящего на территории нашего региона", - поделилась важной информацией Екатерина Гуляева.
Борцы за свободу
Среди миллионов этапированных в неизвестность жертв репрессий насчитывалось больше 100 тысяч жителей Казахстана. Семипалатинск со своим уникальным интеллектуально-культурным пластом был особо интересен идеологам. К тому же город на Иртыше был ставкой Алаш орды, которая боролась за казахстанскую государственность и пыталась приобщить свой народ к знаниям и культуре. Сторонники большого террора, с каждым годом усиливавшие классовую борьбу, конечно же видели в этих интеллигентах угрозу, поэтому все активные участники партии Алаш стали неугодными. К расстрелу приговорили Ахмета Байтурсынова, Мыржакыпа Дулатова, Халела Габбасова. Другие участники национального движения были отправлены в ссылку или находились под следствием, среди которых Мухтар Ауэзов, Магжан Жумабаев.
Один из первых оппозиционеров Казахстана ХХ века Алихан Букейханов был похоронен на постоянном месте в братской могиле на Донском кладбище города Москва. А вот останки репрессированного Шакарима Кудайбердиева пролежали в колодце, который на 30 лет стал для него безымянной могилой.
Чемодан памяти
Произведения Шакарима Кудайбердиева цитируют не так давно. А всё потому, что долгие десятилетия его творчество было под запретом и долго хранилось в сундуках малограмотных людей, земляков и соратников писателя, которые с трудом читали, но понимали важность утаённых трудов.
Известный казахстанский писатель и переводчик был обвинён в бандитизме и национализме, а его убийцы впоследствии стали следователями по ими же сфабрикованному делу.
В сентябре 1931 года на село Караул, где жил Шакарим перед своим уединением в горах, напала банда разбойников. В качестве виновного за нападение было решено признать Шакарима, который задолго до этого вызывал подозрение у пособников сталинского режима. Через месяц в октябре 1931-го его подставили и расстреляли без суда и следствия. Чекисты бросили тело казахского писателя в колодец недалеко от родного поселения. Там оно пролежало 30 лет, пока его сын Ахат Шакаримович Кудайбердиев не перезахоронил останки отца в урочище Жидебай.
"Ахат Кудайбердиев одолжил у своих знакомых чемодан и в 1961 году отправился в местечко Баркатас, где на дне колодца лежало тело его отца. В течение двух дней Ахат, стоя на коленях, бережно собирал останки своего отца и складывал их в чемодан, затем увёз и совершил погребение по мусульманскому обычаю в урочище Жидебай. До 2017 года этот чемодан, который был распространён в 50-х и 60-х годах, находился в семье тех самых отзывчивых приятелей Ахата Кудайбердиева, а затем владельцы передали этот легендарный предмет музею-заповеднику Абая. Сейчас это один из самых почётных и важных экспонатов музея", - рассказала подробности интересной истории Екатерина Гуляева.
Она также добавила, что первая попытка реабилитировать Шакарима Кудайбердиева была предпринята в 1963 году, ведь уже тогда на руках специальной комиссии, которая за 4 месяца опросила больше 300 свидетелей, были неопровержимые доказательства того, что документы по делу Шакарима были сфальсифицированы. Это доказали показания современников писателя, которых заставили оклеветать своего известного земляка под угрозой пыток и расправы с родными.
"Люди, которые обвинили Шакарима в национализме и шовинизме, просто не знали его наследия, мыслей. Ну какой может быть националист из Шакарима, если он считал себя учеником Льва Толстого, переводил Пушкина, не гнушался тяжёлой работы, хотя был из знатного рода чингизидов, защищал права женщин. По итогам расследования 60-х годов в ЦК Компартии Казахстана отправили записку с просьбой реабилитировать Шакарима по результатам расследования, но эту процедуру перенесли ещё почти на 30 лет, - рассказала Екатерина Гуляева.
"Он никогда об этом не говорил, а мы боялись спрашивать".
Краевед Ольга Исаева рассказала собравшимся о первом директоре старейшего в Казахстане колледжа транспорта Азизе Байсеитове. Этот человек, который знал пять языков, обладал удивительными способностям руководить и вытягивать организации из экономического кризиса, тоже стал жертвой политических репрессий. Его талант вызывал зависть. Тем не менее, он успел за свою недолгую, но яркую и плодотворную карьеру руководителя училища, поставить только что открывшееся учебное заведение на ноги и запустить обучение важных в то время специалистов-дорожников.
А затем его забрали и осудили на 5 лет. Причём дважды. Когда он уходил в темноту в очередной раз, жена и дети провожали его молча.
"Азиза Байсеитовича реабилитировали в 1957 году. Он вернулся домой в июле, а через два месяца скончался от рака горла. "Он никогда об этом не говорила, а мы боялись об этом спрашивать", - цитирует Ольга Исаева дочку Байсеитова, с которой ей посчастливилось познакомиться.
Расследование по делу Байсеитова началось в 2012 году, когда гриф "секретно" был снят и архивы стали открыты и доступны. Судьба мужественного человека вырисовывалась шаг за шагом, справка за справкой. Использовались материалы городского, областного и республиканского архивов, был подан запрос в КНБ, где удалось узнать, что его и ещё четверых руководителей из Семипалатинска арестовали в 1935 году, а решение вынесли только через два года, в 1937 году.
Сейчас сложно сказать, кто именно писал доносы на неповинных людей, на которых держалась экономика, медицина, образование страны. Но возможность оклеветать недоброжелателя, материализовать свою зависть, стала обыденной частью жизни многих людей.
"В это время жертвой доносов стал каждый второй. Сосед писал на соседа, родственник на родственника, сына отца. Это было ненормальное общество, и вся эта тотальная слежка друг за другом поддерживалось государством. Приезжали машины, забирали человека и больше о нём никто ничего не слышал, а родные десятилетиями жили с клеймом "сын врага народа", "муж или жена врага народа". Для них были закрыты многие двери. Например, детям врага народа было запрещено учиться высших учебных заведениях. Поступить в институт с "клеймом" было практически невозможно. Необходимо было официально отречься от своего отца или матери, публично предать их, и только тогда этот ярлычок снимали", - рассказала Екатерина Гуляева.
Два месяца назад краеведческое общество "Прииртышье" взяло на себя обязательство по поиску захоронений японских военнопленных. После капитуляции страны всходящего солнца во Второй мировой войне, первые 59 тысяч солдат этапировали в Семипалатинскую область. Здесь их распределили по разным районам. Целью депортации было использовать бесплатный подневольный труд пленных в строительстве и промышленности. Известно, что в Семее бывшие представители японской армии, воевавшие против Советского союза, принимали участие в работе кирпичного завода, возили торф для обжига керамического материала.
Об этом во время встречи с горожанами рассказал краевед Александр Зязин, который внимательно изучает следы пребывания японцев в послевоенном Семипалатинске.
"Первые военнопленные японцы прибыли в наш регион на станцию Жарма, это было в октябре 1945-го. Большое количество людей погибло зимой 1946-го, потому что люди океанского климата не перенесли наших условий и морозов. Многие умерли от туберкулёза и воспаления лёгких. По данным японских учёных, в Казахстане имеется около 54 захоронений их соотечественников, но на сегодня известных только 14 из них. Сейчас мы занимаемся поиском в своём регионе. Я думаю, что мы обязательно их обнаружим. Казахский народ бережёт память не только своих предков, но и тех, кто проживал на территории Казахстана, относится к ним с уважением. Это в наших традициях", - заключил рассказ о военнопленных краевед Александр Зязин.
Краеведы Семея дружно поддержали указ главы государства по рассекречиванию архивных данных и реабилитации невинных. По их мнению, люди, много лет остававшиеся врагами народа, достойны того, чтобы даже посмертно, даже через десятилетия получить статус оправданного, реабилитированного. Это нужно пострадавшим, их родным, а также нам и будущим поколениям.
-
Trend news
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 15:41 141
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 15:06 308
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 14:09 520
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 13:16 439
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 13:08 1348
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 10:23 550
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 1519
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 3005
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 796
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 1629
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 1832
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 4502
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 1386
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 13551
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 1002
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 875
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 1715
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 1826
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 1678
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 1740
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 41820
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 5133
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 1865
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 1543
- Дольщики отсудили квартиры у подведомственной акимату компании в Астане 27.05.2023 10560
- Димаш Кудайберген опубликовал редкое видео из детства 27.05.2023 1703
- Велосипедист в стрингах напугал девушек в Костанае 27.05.2023 1507
- Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж 27.05.2023 1626
- Детские фото Димаша Кудайбергена попали в Сеть 27.05.2023 1260
- Странный мужчина в платье наблюдал за детьми в Павлодаре 27.05.2023 2168
- Машина врезалась в остановку с людьми в Петропавловске. Есть пострадавшие 26.05.2023 1387
- ЧП произошло на месторождении Кашаган 26.05.2023 2524
- Полуголый мужчина назвался десантником и расхаживал по стадиону в Павлодарской области 26.05.2023 1258
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 26.05.2023 1681
- Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства - Акорда 26.05.2023 1386
- Как выглядит пожар в Абайской области из космоса - появились первые фото 26.05.2023 1644
- Слова Токаева о ядерном оружии РФ прокомментировал пресс-секретарь Путина 25.05.2023 16394
- Алматинский пожарный обвинил руководство ДЧС в некомпетентности 25.05.2023 1948
- Резиденцию президента в Жамбылской области переоборудуют под детский лагерь 25.05.2023 1564
- Не понимаю, почему - Максим Галкин о "запрете" акимата Алматы на концерт 24.05.2023 4505
- На Times Square в Нью-Йорке появилось видеопоздравление для Димаша Кудайбергена 24.05.2023 2289
- Туриста из Австралии нашли мёртвым в горах Алматы 23.05.2023 2913
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны - слышны взрывы 23.05.2023 3870
- Мастурбирующего в автобусе мужчину ищет полиция Алматы 23.05.2023 6508
- "Бункер для элиты" - в сети появилось видео из огромного подземного помещения 23.05.2023 2389
- По факту исчезновения австралийца в Алматы полиция завела розыскное дело 23.05.2023 1959
- "Помогали сбежать" - в Кыргызстане задержали 4 подельников осуждённого Серика Кудебаева 22.05.2023 5177
- Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает 22.05.2023 3625
- Известный юморист Данияр Джумадилов сообщил, что продолжит карьеру в Москве 22.05.2023 4210
- Натали Портман повторила образ казахской музы Dior 22.05.2023 2864
- Карим Масимов подал апелляцию и намерен обжаловать приговор 22.05.2023 2711
- В нацпарке Алматы построили коттеджи под видом туристических объектов - Генпрокуратура 22.05.2023 2218
- Автовоз с новыми машинами Tesla перевернулся в Жетысу 22.05.2023 2128
- Польские фанаты Димаша Кудайбергена запели по-казахски 21.05.2023 2232
- В Минсельхозе отреагировали на фейк о продаже казахстанских земель на китайских сайтах 21.05.2023 2018
- Американский боксёр довёл до слёз Василия Ломаченко 21.05.2023 7400
- Блогер из Уральска объявил голодовку в СИЗО 21.05.2023 2287
- Подросток ночью спрыгнул с моста в Атырау 21.05.2023 2243
- В Грузии начались протесты из-за дочери Сергея Лаврова 21.05.2023 11122
- Полицейские не дали 17-летней девушке выпрыгнуть из окна многоэтажки в Сатпаеве 20.05.2023 2710
- Тело пропавшей 14-летней девочки нашли в котловане в СКО 20.05.2023 2423
- Скандал в большом теннисе: соперница жёстко оскорбила Рыбакину 20.05.2023 10100
- Родители стали чаще бить детей и нарушать их права - Минпросвещения РК 18.05.2023 2826
- "Проткнули собаку арматурой": полиция прокомментировала инцидент 18.05.2023 2402
- Депутата задержали по подозрению в мошенничестве в Актюбинской области 18.05.2023 2401
- "Река из кипятка" появилась в Экибастузе из-за аварии на теплосети 18.05.2023 2326
- Флаг ЛГБТ развернули перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане 17.05.2023 3635
- Неизвестные открыли стрельбу ночью в Актау 17.05.2023 2516
- Руководитель управления охраны окружающей среды Астаны оказалась под следствием 17.05.2023 3094
- В Алматы наказали таксиста, который взял с иностранца 400 евро за поездку 16.05.2023 2758
- "Эпидемия уже наступила" – депутаты о пропаганде ЛГБТ в Казахстане 16.05.2023 3180
- В Алматы заминировали школу, где учился Токаев 16.05.2023 3021
- Дорогостоящая медицина стала доступнее - Гиният ответила на критику депутатов по поводу ОСМС 16.05.2023 2873
- "Кормушка для высокопоставленных чиновников" - депутат о системе ОСМС 15.05.2023 3224
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 15.05.2023 2698
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 2375
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 6844
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 2661
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 3272
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 2827
-
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 14:09 520
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 755
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 837
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 892
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 829
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 946
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 1047
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 1427
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 1369
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 1767
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 1380
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 1451
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 1446
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 2130
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 1972
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 1815
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 1418
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 2268
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 1809
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 2045
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 2452
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 2337
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 1980
- Саммит "Центральная Азия – Китай" 2025 года пройдёт в Казахстане 19.05.2023 2374
- Реестр туроператоров "Шёлкового пути" предложил создать президент РК 19.05.2023 1996
- Железнодорожный переход появится на казахско-китайской границе 19.05.2023 2218
- Состоялась церемония встречи глав государств – участников саммита "Центральная Азия – Китай" 18.05.2023 2172
- Токаев встретился с главой одного из крупнейших медийных и инвестиционных конгломератов в Китае 18.05.2023 2406
- В китайском городе Сиань началось строительство логистического центра Казахстана 18.05.2023 2660
- Сделки на 22 миллиарда долларов подписали во время визита Токаева в Китай 18.05.2023 2228
- Касым-Жомарт Токаев принимает поздравления с днём рождения 17.05.2023 2432
- 23 документа подписали в ходе визита Касым-Жомарта Токаева в КНР 17.05.2023 2215
- У нас общая цель - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры 17.05.2023 2213
- Касым-Жомарта Токаева встретил председатель КНР Си Цзиньпин 17.05.2023 2188
- Путин по телефону поздравил Токаева с 70-летием 17.05.2023 2501
- Я с большим интересом смотрел финальные бои - Токаев принял призёров чемпионата мира по боксу 16.05.2023 2512
- Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов 15.05.2023 2328
- Токаев провёл заседание Совета безопасности 15.05.2023 2621
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 2588
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 2495
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 4729
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 3228
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 3256
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 3517
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 3504
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 3278
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 3218
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 4427
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 3200
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 3442
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 3784
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 3648
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 3707
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 3362
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 3923
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 3511
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 3869
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 3526
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 3650
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 5336
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 3983
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 4090
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 4321
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 4633
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 4663
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 5315
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 5832
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 5124
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 5311
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 5306
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 5656
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 5530
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 5431
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 5579
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 5860
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 5751
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 7324
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 6528
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 6766
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 6834