Алан Курмангалиев взял "бронзу" международного турнира по настольному теннису в Словакии

Фото: оlympic.kz

Казахстанец Алан Курмангалиев завоевал бронзовую медаль на международном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender Senec 2022 в Словакии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.

Он успешно выступил в возрастной категории до 19 лет. Алан прошёл Джамдиэля Торреса (Пуэрто-Рико), Михала Вандаховича (Польша), Степана Брхеля (Чехия), Рохелио Кастро (Мексика), Андре Бертельсмайера (Германия), финишировав в итоге третьим.

На данном турнире алматинец Санжар Жубанов одержал три победы и дошёл до 1/8 финала.

Напомним, Алан Курмангалиев принёс Казахстану первую победу на чемпионате мира по настольному теннису.