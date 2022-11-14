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Сегодня, 11:39
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Алан Курмангалиев взял "бронзу" международного турнира по настольному теннису в Словакии
Казахстанец Алан Курмангалиев завоевал бронзовую медаль на международном турнире по настольному теннису WTT Youth Contender Senec 2022 в Словакии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оlympic.kz.
Он успешно выступил в возрастной категории до 19 лет. Алан прошёл Джамдиэля Торреса (Пуэрто-Рико), Михала Вандаховича (Польша), Степана Брхеля (Чехия), Рохелио Кастро (Мексика), Андре Бертельсмайера (Германия), финишировав в итоге третьим.
На данном турнире алматинец Санжар Жубанов одержал три победы и дошёл до 1/8 финала.
Напомним, Алан Курмангалиев принёс Казахстану первую победу на чемпионате мира по настольному теннису.
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