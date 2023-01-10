Актюбинец поджёг фуру, пытаясь завладеть дорогостоящим товаром

Фото: polisia.kz

Житель Актобе поджёг фуру, чтобы завладеть дорогостоящим товаром, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. 34-летний мужчина занимался грузоперевозками на арендованной грузовой автомашине DAF. В конце прошлого года он загрузил товар в Алматы с последующей доставкой в Москву. Приехав в Актобе у него созрел план завладеть указанным имуществом и с этой целью он решил инсценировать пожар, сообщили в полиции.

"3 января подозреваемый разгрузил часть товара (около 70%) у своего родственника в поселке Маржанбулак, далее выехал на трассу Самара – Шымкент, отъехав от указанного поселка около 40 км поджёг прицеп фуры с остатком товара. Владелец товара пояснил, что в грузовой автомашине находился товар на общую сумму 146 млн тенге. Это электроника, аксессуары на мобильные телефоны, зарядки, пауэрбанки и автомагнитолы", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 части 4 УК РК “Мошенничество”. Подозреваемый водворен в ИВС.



