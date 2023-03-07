Актриса фильма "Томирис" представит Казахстан на конкурсе красоты в США

Фото: instagram.com/almiratursyn

Отечественная актриса Альмира Турсын, известная по главной роли в драме Акана Сатаева "Томирис", поделилась в Instagram кадрами со съемочного процесса фотосессии для международного конкурса красоты Mrs. Globe, передаёт BaigeNews.kz.

К слову, в октябре прошлого года 32-летняя актриса одержала победу в конкурсе Mrs. Globe Kazakhstan-2022. В этом году девушка представит нашу страну на международном этапе конкурса.

"Фотосессия для международного конкурса Mrs. Globe, на который я отправлюсь представлять Казахстан. Кстати, финал перенесли на июнь в Америку! Впереди подготовка, нужно собрать образы, организовать само путешествие! Благодарю своих друзей и команду за поддержку, стоит только обратиться. Спасибо за ваше творчество и труд, и за то, как вы легко, играючи и профессионально делаете свое дело!" - написала актриса.