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  • Активы на 523 миллиарда тенге вернули в Казахстан - Генпрокуратура
rus.azattyq-ruhy.kz Сегодня, 19:15
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Фото: rus.azattyq-ruhy.kz

Активы на 523 миллиарда тенге вернули в Казахстан - Генпрокуратура

В Генеральной прокуратуре состоялось очередное заседание рабочей группы Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, передает BaigeNews.kz. На собрании сообщили, что на сегодняшний день государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 миллиарда тенге, а именно:

- порядка 518 миллиардов тенге возмещено государству в рамках расследования уголовных дел, в том числе из зарубежных юрисдикций - 173 миллиона долларов США;

- по актам прокурора в доход государства возвращено 75 тысяч гектаров земли на сумму свыше пяти миллиардов тенге;

- более 600 железнодорожных путей и относящиеся к ним земельные участки.

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#возвращение активов #Генпрокуратура
Сегодня, 19:15
168
Журналист
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