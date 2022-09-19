Активы на 523 миллиарда тенге вернули в Казахстан - Генпрокуратура

Фото: rus.azattyq-ruhy.kz

В Генеральной прокуратуре состоялось очередное заседание рабочей группы Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, передает BaigeNews.kz. На собрании сообщили, что на сегодняшний день государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 миллиарда тенге, а именно:

- порядка 518 миллиардов тенге возмещено государству в рамках расследования уголовных дел, в том числе из зарубежных юрисдикций - 173 миллиона долларов США;

- по актам прокурора в доход государства возвращено 75 тысяч гектаров земли на сумму свыше пяти миллиардов тенге;

- более 600 железнодорожных путей и относящиеся к ним земельные участки.