Активность казахстанской молодёжи на выборах отметили иностранные наблюдатели

Молодёжь Казахстана приятно удивила иностранных наблюдателей своей активностью на выборах. Об этом сообщил в ходе брифинга генеральный секретарь – руководитель Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ Дмитрий Кобицкий, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"С первых минут открытия люди начали приходить на голосование. И если обычно мы наблюдаем, что на выборы приходит более взрослое, пожилое население, то здесь всё случилось совсем наоборот - первой на выборы пошла молодёжь. Так что активность казахстанской молодёжи приятно радует", - рассказал Дмитрий Кобицкий.