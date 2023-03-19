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Сегодня, 12:30
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280Фото: Arman Mukhatov/BaigeNews.kz
Активность казахстанской молодёжи на выборах отметили иностранные наблюдатели
Молодёжь Казахстана приятно удивила иностранных наблюдателей своей активностью на выборах. Об этом сообщил в ходе брифинга генеральный секретарь – руководитель Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ Дмитрий Кобицкий, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"С первых минут открытия люди начали приходить на голосование. И если обычно мы наблюдаем, что на выборы приходит более взрослое, пожилое население, то здесь всё случилось совсем наоборот - первой на выборы пошла молодёжь. Так что активность казахстанской молодёжи приятно радует", - рассказал Дмитрий Кобицкий.
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