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Akorda за неделю: встреча Токаева с Байденом в Нью-Йорке и соглашение КТЖ на 1 млрд долларов

Вчера, 11:38
АВТОР
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akorda.kz Вчера, 11:38
Вчера, 11:38
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Фото: akorda.kz

Как прошла рабочая неделя президента Казахстана в обзоре проекта "Akorda за неделю" на BaigeNews.kz. На этой неделе Касым-Жомарт Токаев побывал с рабочим визитом в Нью-Йорк. Входе поездки президент встретился с руководителями крупных американских компаний, принял участие в саммите С5+1 и выступил на сессии Генассамблеи ООН. Какие договоры были подписаны в ходе визита, и о чем говорил Токаев с высокой трибуны ООН в нашем видеообзоре.

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