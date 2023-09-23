Akorda за неделю: встреча Токаева с Байденом в Нью-Йорке и соглашение КТЖ на 1 млрд долларов
Вчера, 11:38
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Вчера, 11:38Вчера, 11:38
738Фото: akorda.kz
Как прошла рабочая неделя президента Казахстана в обзоре проекта "Akorda за неделю" на BaigeNews.kz. На этой неделе Касым-Жомарт Токаев побывал с рабочим визитом в Нью-Йорк. Входе поездки президент встретился с руководителями крупных американских компаний, принял участие в саммите С5+1 и выступил на сессии Генассамблеи ООН. Какие договоры были подписаны в ходе визита, и о чем говорил Токаев с высокой трибуны ООН в нашем видеообзоре.
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