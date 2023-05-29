Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве

Фото: static.kremlin.ru

На саммите ЕАЭС Владимир Путин написал записку Касым-Жомарту Токаеву, передает BaigeNews.kz. Журналисты российского телеканала успели снять на видео этот момент.

Записку от руки Путин во время переговоров за круглым столом передал Токаеву через президента Кыргызстана, который сидел между ними. Глава Казахстана, прочитав послание, жестом и мимикой ответил российскому коллеге.

Сегодня пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай раскрыл содержание записки.

"В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе. Речь шла о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам. Российское правительство считает, что товары, имеющие пункт назначения на территории Казахстана, могут пользоваться льготным тарифом, а к товарам, которые следуют транзитом по территории России, должны применяться экспортные тарифы. Президент передал с запиской поручение нашему правительству продолжить переговоры с российской стороной по этому вопросу на основе принципов договора о создании ЕАЭС от 2015 года", - сообщил он.

Напомним, на прошлой неделе Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите ЕАЭС, где прокомментировал вопрос ядерного оружия, имеющегося у России, а также Союзное государство, которое создали РФ и Беларусь.

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Токаеву вступить в Союзное государство. Сегодня президент Казахстана ответил ему, что "оценил шутку".