"Я оценил его шутку" — Токаев о предложении Лукашенко вступить в союзное государство

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана в ходе рабочей поездки в СКО прокомментировал предложение Александра Лукашенко, сделанное им накануне. Глава Беларуси в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" предложил Казахстану вступить в союзное государство ради одного "ядерного оружия на всех", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на персс-службу Акорды.

"На днях Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия и Договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Мы остаёмся верными обязательствам в рамках этих международных документов", - сказал президент

Накануне Лукашенко заявил, что не имеет ничего против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения с Россией, как у Беларуси.

"Это очень просто – в союз России и Беларуси надо вступать и всё, будет ядерное оружие на всех. Ну, это мое мнение, это не мнение россиян. Но, думаю, что это возможно. Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться", - сказал он.

Ранее Касым-Жомарт Токаев уже заявлял, что Казахстан не намерен вступать в какие-либо союзные государства.