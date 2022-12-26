Акорда опубликовала итоги года работы Токаева

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В 2022 году президент Казахстана подписал 68 законов, 137 распоряжений, 422 указа, 4508 служебных документов, 594 решения по обращениям физических и юридических лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По опубликованной информации, в уходящем году Касым-Жомарт Токаев направил 60 телеграмм, принял верительные грамоты у чрезвычайных и полномочных послов 30 государств, провёл 59 телефонных разговоров, семь раз выступил с обращениями, один раз публично подписал конституционные законы.

Кроме этого, президент в 2022 году принял участие в 59 совещаниях и заседаниях, 31 мероприятии международного уровня, 298 раз провел приемы и встречи.

В 2022 году глава государства совершил ряд поездок по стране и за рубеж: 147 390 километров пролетел на самолете, 238 часов 55 минут провел на борту самолета.

Глава государства 16 раз выезжал с рабочими поездками в регионы Казахстана, совершил 25 зарубежных визитов в 14 стран и встретился с главами 19 государств.