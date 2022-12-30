Акмолинка справила нужду у новогодней ёлки в центре Кокшетау

Фото: polisia.kz

Жительница Кокшетау справила нужду на центральной площади города и попала в объективы камер видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На площади имени Абылай хана в областном центре расположены не только главная елка, инсталляции, скульптуры изо льда, горки для маленьких акмолинцев, но и камеры Центра оперативного управления УП города, сотрудники которого круглосуточно следят за безопасностью горожан и сохранностью новогодних скульптур.

Ночью 28 декабря операторы центра стали свидетелями того, как одна из прогуливавшихся по площади женщин присела у ледяной скульптуры. Не смутили даму ни яркое освещение, ни проходившие мимо люди.

На место происшествия направили ближайший наряд полиции. В отношении нарушительницы составлен административный протокол по статье 434 КоАП РК - “Мелкое хулиганство”. С женщиной также провели разъяснительную беседу.

Полицейские предупреждают, что за мелкое хулиганство и действия, выражающиеся в неуважении к окружающим и нарушении общественного порядка предусмотрен штраф в размере 5 МРП либо административный арест на срок до десяти суток.