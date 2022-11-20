Акимы трёх мегаполисов отдали свои голоса на выборах президента

Фото: пресс-служба акимата г. Астаны

Аким столицы Алтай Кульгинов в 7.30 утра проголосовал на избирательном участке №329 в Казахском национальном университете искусств.

"С утра проголосовал на своём избирательном участке. В городе у нас открыто более 400 участков. Выражаю благодарность всем, кто сегодня работает на избирательных участках", - сказал А. Кульгинов.

А градоначальник Алматы Ерболат Досаев пришёл на выборы в сопровождении супруги. В 7 утра пара проголосовала на избирательном участке №358.

"Сегодня граждане Казахстана реализуют своё конституционное право и своим голосом выбирают, как будет развиваться наша страна в ближайшие 7 лет. Важен голос каждого казахстанца, и сегодня я пришёл отдать свой голос как гражданин и житель Алматы за светлое будущее нашего народа", - сказал Е. Досаев.

Фото пресс-службы акимата Алматы

Аким Шымкента Мурат Айтенов отдал свой голос на 231-ом участке.

"Сегодня проходят внеочередные выборы президента РК, которые определят судьбу страны на ближайшие семь лет. Надеюсь, каждый житель не останется к этому равнодушен. Как гражданин Казахстана я сделал свой выбор", - сказал М. Айтенов.

Фото пресс-службы акимата Шымкента

Всего в Шымкенте действуют 311 участков. Для обеспечения порядка у каждого из них дежурят два сотрудника полиции.