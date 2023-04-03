Акиматы районов Алматы станут более самостоятельными

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С 1 апреля больше полномочий получили районные акиматы Алматы. Текущий ремонт дорог, инженерных сетей, соцподдержка, финансирование кружков и секций. Это и многое другое районные администрации теперь будут осуществлять напрямую, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.



Вместе с новыми функциями бюджеты акиматов восьми районов получили 73,5 миллиарда тенге и увеличились более чем в два раза.

"Нововведение поможет оперативно решать проблемные вопросы на местах. Исходя из потребностей жителей каждого района будет более эффективно распределяться бюджет. Также это позволит контролировать работы подрядчиков и быстрее реагировать на обращение горожан", - пояснили в акимате города.

Инициатива по предоставлению самостоятельности районам Алматы принадлежит акиму города Ерболату Досаеву. До этого районные акиматы имели ограниченные полномочия и средства исключительно на текущие работы, в том числе на благоустройство, уборку, озеленение.

Для децентрализации функций местного самоуправления внесены поправки в Бюджетный кодекс Казахстана.