ЧС местного масштаба из-за паводка объявили в Аягозском районе области Абай
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Аягозском районе на 20 км автодороги местного значения Аягоз-Бозай, из-за поднятия уровня воды на реке Аягоз произошел размыв дорожного полотна моста, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.
"В настоящее время транспортное сообщение по мосту отсутствует. Параллельно проводятся работы по восстановлению сообщения с населенным пунктом, по другим объездным автомобильным дорогам. Сотрудниками Департамента полиции выставлены ограничительные знаки, и организовано дежурство", - говорится в сообщении.
Для осуществления переправы населения через реку Аягоз к месту направлены сотрудники ДЧС, которые при необходимости будут осуществлять переправу с помощью плавательных средств.
Отметим, для проведения восстановительных работ акиматом Аягозского района объявляется ЧС местного масштаба.
Самое читаемое
- Арестованы еще трое фигурантов по делу о теракте в "Крокусе"
- 7-летнюю Милану Давыдову убили на глазах у брата: прокурор озвучил подробности в суде
- Арестован восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе". Что о нём известно
- Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Народного правительства СУАР
- Костанаец явился на суд в нетрезвом виде и был арестован