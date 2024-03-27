ЧС местного масштаба из-за паводка объявили в Аягозском районе области Абай

В Аягозском районе на 20 км автодороги местного значения Аягоз-Бозай, из-за поднятия уровня воды на реке Аягоз произошел размыв дорожного полотна моста, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

"В настоящее время транспортное сообщение по мосту отсутствует. Параллельно проводятся работы по восстановлению сообщения с населенным пунктом, по другим объездным автомобильным дорогам. Сотрудниками Департамента полиции выставлены ограничительные знаки, и организовано дежурство", - говорится в сообщении.

Для осуществления переправы населения через реку Аягоз к месту направлены сотрудники ДЧС, которые при необходимости будут осуществлять переправу с помощью плавательных средств.



Отметим, для проведения восстановительных работ акиматом Аягозского района объявляется ЧС местного масштаба.