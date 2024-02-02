  • 2 Февраля, 12:01
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Акимат не выдавал инвестору земельный участок в Актау

Сегодня, 11:12
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:12
Сегодня, 11:12
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Фото: baigenews.kz

Акимат Актау необоснованно затягивал сроки при выдаче инвестору ТОО "Алғыр Ақтау" разрешения на землю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой прокуратуру Мангистауской области.

Прокуроры  выявили нарушения и  внесли акт надзора в адрес акимата.  После этого инвестор получил соответствующее постановление на земельный участок.

"Ответственный сотрудник городского акимата привлечен к дисциплинарной ответственности", - отметили в надзорного органе.

Сообщается, что акимат Актау допускал схожие нарушения по отношению и к другим инвесторам.

"Акимат инициировал проверку в отношении ТОО "Жанарыс" по факту отсутствия разрешительных документов, тогда как необходимая документация (архитектурно-планировочное задание, эскизный проект и др.) у инвестора уже имелась. В настоящее время данная проверка признана незаконной, решается вопрос об ответственности должностных лиц", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что в результате своевременно принятых мер надзора реализация проектов по строительству школы на 400 мест, детского сада для 150 детей и производственного цеха по пошиву спецодежды продолжена согласно установленному графику.

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