Акимат не выдавал инвестору земельный участок в Актау

Акимат Актау необоснованно затягивал сроки при выдаче инвестору ТОО "Алғыр Ақтау" разрешения на землю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой прокуратуру Мангистауской области.

Прокуроры выявили нарушения и внесли акт надзора в адрес акимата. После этого инвестор получил соответствующее постановление на земельный участок.

"Ответственный сотрудник городского акимата привлечен к дисциплинарной ответственности", - отметили в надзорного органе.

Сообщается, что акимат Актау допускал схожие нарушения по отношению и к другим инвесторам.

"Акимат инициировал проверку в отношении ТОО "Жанарыс" по факту отсутствия разрешительных документов, тогда как необходимая документация (архитектурно-планировочное задание, эскизный проект и др.) у инвестора уже имелась. В настоящее время данная проверка признана незаконной, решается вопрос об ответственности должностных лиц", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что в результате своевременно принятых мер надзора реализация проектов по строительству школы на 400 мест, детского сада для 150 детей и производственного цеха по пошиву спецодежды продолжена согласно установленному графику.