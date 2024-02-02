Акимат не выдавал инвестору земельный участок в Актау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акимат Актау необоснованно затягивал сроки при выдаче инвестору ТОО "Алғыр Ақтау" разрешения на землю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой прокуратуру Мангистауской области.
Прокуроры выявили нарушения и внесли акт надзора в адрес акимата. После этого инвестор получил соответствующее постановление на земельный участок.
"Ответственный сотрудник городского акимата привлечен к дисциплинарной ответственности", - отметили в надзорного органе.
Сообщается, что акимат Актау допускал схожие нарушения по отношению и к другим инвесторам.
"Акимат инициировал проверку в отношении ТОО "Жанарыс" по факту отсутствия разрешительных документов, тогда как необходимая документация (архитектурно-планировочное задание, эскизный проект и др.) у инвестора уже имелась. В настоящее время данная проверка признана незаконной, решается вопрос об ответственности должностных лиц", - сообщили в прокуратуре.
Отмечается, что в результате своевременно принятых мер надзора реализация проектов по строительству школы на 400 мест, детского сада для 150 детей и производственного цеха по пошиву спецодежды продолжена согласно установленному графику.
Самое читаемое
- Аэропорты отменят правило 100 мл жидкости в ручной клади
- Школьников задержали за изнасилование девочки в Астане - глава МВД
- Два теракта предотвратили в Казахстане - глава КНБ отчитался перед Токаевым
- Женщина и подросток едва не скончались после укола антибиотика в СКО
- В Петропавловске вышел на свободу серийный убийца