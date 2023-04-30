Акимат Астаны с помощью квадрокоптеров будет бороться с комарами

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Управлением охраны окружающей среды и природопользования города Астаны начаты обследования водоёмов и заболоченных местностей на наличие личиночной формы комара, мероприятия проводятся с участием научного сопровождения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичный акимат.

Для борьбы с лётной формой комаров будут осуществляться противогнусные мероприятия в парках, скверах, жилых массивах.

В течение сезона мероприятия будут проводиться в ночное время с 21.00 до 04.00 утра, жителям и гостям столицы во время обработок важно соблюдать меры предосторожности: • Ограничить посещения обрабатываемой местности; • Закрывать окна при обработке.

Данные дезинсекционные мероприятия нацелены не на полное истребление, а на снижение численности назойливых насекомых, так как они являются неотъемлемой частью природной экосистемы.

Для проведения дезинсекционных работ на территории города будут использованы механические роторные опрыскиватели, дезинсекционные машины, квадрокоптеры для обработки недоступных мест с имеющейся камышовой растительностью, а в больших водоемах специально оборудованная лодка.

Для проведения обработок будут использованы дезинсекционные препараты, разрешенные к применению на территории РК и стран ЕАЭС, в соответствии с утвержденными методическими указаниями.

Следует также отметить, что в текущем году для дезинсекционных мероприятий против личиночной стадии в водоемах будут использованы безвредные для фауны и флоры препараты биологического происхождения.