- Неблагоприятные метеоусловия пообещали жителям четырёх городов 08:14 34
- Акимат Астаны с помощью квадрокоптеров будет бороться с комарами 07:53 121
- Мужчина взял в заложницы двух женщин в Байконуре 07:00 415
- Жанибек Алимханулы сделал заявление о нокауте за две недели до титульного боя 06:22 310
- Почему школьники Мангистау больше не хотят быть нефтяниками 05:10 307
- Смог в Костанайской области объяснили в ДЧС 04:23 335
- Русский дом в Алматы проведет "Бессмертный полк" в онлайн-формате 03:48 351
- Костанайцы собирают подписи против сноса своих домов 02:04 538
- Казахстанец Даррен Диц забросил победную шайбу и выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА 01:45 618
- На детской площадке в Аксае произошла перестрелка 00:34 434
- 7-месячному малышу в тяжелом состоянии пересадили печень в Астане 29.04.2023 451
- Жителя Нидерландов подозревают в отцовстве 600 детей 29.04.2023 601
- Последняя партия в борьбе за шахматную корону мира завершилась ничьей 29.04.2023 582
- Фируза Шарипова за 13 секунд победила россиянку 29.04.2023 591
- 172 ребенка потерялись на концерте в Атырау 29.04.2023 511
- Родной посёлок Скриптонита хотят переименовать 29.04.2023 807
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 539
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 474
- Казахстанские парадзюдоисты стали вторыми на чемпионате Азии 29.04.2023 622
- Музыка их связала: история оперного дуэта супругов из Петропавловска 29.04.2023 1021
- Рыбакина, Бублик, Путинцева и Данилина завершили свои выступления в Мадриде 29.04.2023 680
- Заморозки и сильный ветер: о погоде на воскресенье рассказали синоптики 29.04.2023 517
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 683
- Республиканские олимпиады для сельских школ начнут проводить в Казахстане 29.04.2023 671
- Дайджест: Как прошла рабочая неделя президента Казахстана 29.04.2023 553
- В Астане прошёл большой общегородской субботник 29.04.2023 874
- В акимате Экибастуза прокомментировали объявление режима ЧС в городе 29.04.2023 585
- Их забивали лопатой: почему важно соблюдать закон об ответственном обращении с животными 29.04.2023 588
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 847
- Токаев посетил телеканал "Jibek Joly" 29.04.2023 527
- Законность тендеров "Озенмунайгаза" изучит Генпрокуратура 29.04.2023 512
- "Мы деградируем" - Аружан Саин о причинах детского насилия и "лжи чиновников" 29.04.2023 936
- Режим ЧС техногенного характера хотят объявить в Экибастузе 29.04.2023 1073
- Прибыль казахстанских банков за год выросла на 42 процента 29.04.2023 589
- Алихан Смаилов посадил сосну на столичном проспекте Ұлы Дала 29.04.2023 611
- План озеленения и благоустройства Астаны презентовали Токаеву 29.04.2023 724
- Президент Казахстана принял участие в городском субботнике 29.04.2023 657
- "После 40 жизнь только начинается" — уникальный клуб пожилых каратистов есть в Петропавловске 29.04.2023 786
- Из Казахстана поступило рекордное число заявок на обучение в Турции 29.04.2023 592
- Авитаминоз: чего не хватает нашему организму 29.04.2023 746
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 905
- Не Алаколем единым. Бухтарминское водохранилище - жемчужина Восточного Казахстана 29.04.2023 881
- Смаилов и Розенблюм обсудили сотрудничество Казахстана и США 29.04.2023 665
- 62 казахстанца заразились коронавирусом за сутки 29.04.2023 651
- Инвалидную коляску для кота распечатал на 3D-принтере павлодарец 29.04.2023 609
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 629
- Триллером обернулся матч Бублика против седьмой ракетки мира 29.04.2023 856
- В Атырау, Актобе и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия 29.04.2023 635
- В ВКО пенсионерку наказали за нецензурную брань на рынке 29.04.2023 677
- В WhatsApp появится новая функция 29.04.2023 638
- Настольную игру по мотивам романа "Путь Абая" создала школьница 29.04.2023 901
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 631
- Imanbek выпустил трек с культовой британской рок-группой 29.04.2023 1157
- Январские события: осуждены участники и организаторы беспорядков в Таразе 29.04.2023 696
- Передвижение военной техники по Алматы прокомментировали в Минобороны 29.04.2023 733
- Разрешение на проезд по Китаю перевозчикам РК будет выдаваться на пунктах пропуска 29.04.2023 828
- Задержан мужчина, избивший девочку в Кентау 28.04.2023 797
- Конференцию ТюркПА по миграционным вопросам предложил провести Кошанов 28.04.2023 724
- Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура 28.04.2023 748
- Приём заявлений на ЕНТ начался в Казахстане 28.04.2023 737
- Форум на тему развития новых медиа прошёл в столице 28.04.2023 717
- ТЭЦ Лисаковска нуждается в ремонте 28.04.2023 831
- 32 камеры видеонаблюдения для обнаружения пожаров установили в Астане 28.04.2023 671
- Алименты: почему отцы "отворачиваются" от своих детей, и что делать матерям 28.04.2023 954
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 863
- Стало известно, когда завершится капремонт трассы "Кызылорда - Жезказган" 28.04.2023 3844
- Ушла из жизни супруга Олжаса Сулейменова 28.04.2023 2709
- Бердибек Сапарбаев стал почётным гражданином Актюбинской области 28.04.2023 2030
- Два ружья и винтовку изъяли у жителя области Жетiсу 28.04.2023 759
- Сакральные места, мини-Кааба и солёное озеро. За что туристы любят Кызылординскую область 28.04.2023 3946
- Заморозки прогнозируют в Астане и семи областях 28.04.2023 1009
- Четверо граждан КНР устроили пьяный дебош в аэропорту Алматы 28.04.2023 1153
- "Эффект домино" - экономист о том, как повышение тарифов на комуслуги отразится на инфляции 28.04.2023 828
- Найдено решение проблемы пробок в Алматы 28.04.2023 4986
- Девочка выпала из окна пятого этажа в Павлодарской области 28.04.2023 946
- С отсрочкой можно будет оплатить за проезд по платным дорогам 28.04.2023 920
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 863
- Преступность выросла в Астане, но снизилась в Алматы - статистика 28.04.2023 1220
- 170 исторических памятников в стране получат QR-коды 28.04.2023 803
- Серика Кудебаева приговорили к 10 годам лишения свободы 28.04.2023 936
Сегодня, 07:53
122
122Фото: рixabay
Акимат Астаны с помощью квадрокоптеров будет бороться с комарами
Управлением охраны окружающей среды и природопользования города Астаны начаты обследования водоёмов и заболоченных местностей на наличие личиночной формы комара, мероприятия проводятся с участием научного сопровождения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на столичный акимат.
Для борьбы с лётной формой комаров будут осуществляться противогнусные мероприятия в парках, скверах, жилых массивах.
В течение сезона мероприятия будут проводиться в ночное время с 21.00 до 04.00 утра, жителям и гостям столицы во время обработок важно соблюдать меры предосторожности:
• Ограничить посещения обрабатываемой местности;
• Закрывать окна при обработке.
Данные дезинсекционные мероприятия нацелены не на полное истребление, а на снижение численности назойливых насекомых, так как они являются неотъемлемой частью природной экосистемы.
Для проведения дезинсекционных работ на территории города будут использованы механические роторные опрыскиватели, дезинсекционные машины, квадрокоптеры для обработки недоступных мест с имеющейся камышовой растительностью, а в больших водоемах специально оборудованная лодка.
Для проведения обработок будут использованы дезинсекционные препараты, разрешенные к применению на территории РК и стран ЕАЭС, в соответствии с утвержденными методическими указаниями.
Следует также отметить, что в текущем году для дезинсекционных мероприятий против личиночной стадии в водоемах будут использованы безвредные для фауны и флоры препараты биологического происхождения.
Для масштабных дезинсекционных мероприятий, кроме технического оборудования, привлечены 100 дезинфекторов, обученных профессиональной деятельности по дезинсекции с проведением инструктажа по вопросам безопасного осуществления дезинсекционных работ.
Поделитесь:
-
Trend news
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 532
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 465
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 673
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 823
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 898
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 629
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 860
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 877
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 1890
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 1322
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 1059
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 5863
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 2049
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 1195
- Не владеющие казахским языком граждане не должны ущемляться по языковому принципу - президент 27.04.2023 985
- Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи 26.04.2023 28713
- Убийство юрисконсульта АО "АрселорМиттал Темиртау" раскрыли: пойманы подозреваемые 26.04.2023 1950
- Десятки убитых собак обнаружили зоозащитники в Алматинской области 26.04.2023 1295
- Жуткая находка: скелет человека в мешке обнаружили в Экибастузе 26.04.2023 1530
- В МВД отреагировали на скандальное интервью "бывшей токал" Болата Назарбаева 25.04.2023 5850
- Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе 25.04.2023 1617
- Обрушение трубы ТЭЦ: в Петропавловске идёт суд над бывшим руководством теплоцентрали 25.04.2023 1364
- "Мы сотрудничаем с Афганистаном" - правительство Казахстана ждёт афганских бизнесменов в гости 25.04.2023 1299
- Экс-главе ДКНБ Алматы вынесли приговор 25.04.2023 1472
- Тело недоношенного ребенка нашли в канализации в Павлодаре 25.04.2023 1479
- Смерть в салоне красоты: мастер из Китая работала в Усть-Каменогорске без лиценции и не имела медобразования 24.04.2023 3067
- 15-летний школьник на авто задавил ребёнка в Алматинской области 24.04.2023 1583
- "Это не ваша война": МИД о вступившем в ЧВК "Вагнер" казахстанце 24.04.2023 1529
- Две женщины выбросились из окна жилого комплекса в Актобе 24.04.2023 2746
- В розовых туфлях пришли в правительство канадские политики, чтобы поддержать жертв бытового насилия 24.04.2023 1426
- Антикор выявил ряд нарушений в сфере земельных отношений Алматы 24.04.2023 1618
- В ОАЭ отменили концерт Jah Khalib 24.04.2023 3067
- Юриста "АрселорМиттал Темиртау" нашли убитой в сгоревшей квартире 23.04.2023 6705
- 13-летний астанчанин перепел Димаша Кудайбергена на Qazaqstan Дауысы 23.04.2023 54501
- В жутком ДТП в Туркестанской области погибли три человека 23.04.2023 1857
- Димаш Кудайберген похвастал перед подписчиками своим вдохновением 23.04.2023 3424
- Не будет интернета: новый фейк напугал павлодарцев 23.04.2023 6301
- Преступная группа вымогала 15 тысяч юаней у бизнесмена в Жетысу 23.04.2023 1775
- По делу о миллиардных хищениях на ТЭЦ Тараза вынесли приговор 22.04.2023 1988
- В Шымкенте десятилетний мальчик выжил после удара током и перенёс 19 операций 22.04.2023 1913
- Душили и требовали деньги: неизвестные в масках ворвались в дом жительницы Жетысу 22.04.2023 1748
- Спортсменов в национальные сборные будут отбирать по новому принципу 21.04.2023 2276
- "Я сама в шоке от своего голоса" - Оразымбетова о своём резонансном выступлении 21.04.2023 3674
- "Встреча родственных душ" - Асель Садвакасова показала своего любимого мужчину 21.04.2023 6993
- В Алматы задержали журналистов за вымогательство 21.04.2023 2975
- Главу перинатального центра и его зама осудили в Шымкенте 20.04.2023 2399
- Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области 19.04.2023 2583
- 45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы 19.04.2023 2584
- Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете 19.04.2023 5636
- Ветром сдуло: новое здание спортзала рухнуло в Карагандинской области 18.04.2023 3455
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 3043
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 3597
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 6105
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 38705
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 3618
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 3320
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 3308
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 10253
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 3836
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 3863
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 3928
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 3520
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 3708
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 3688
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 4102
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 3635
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 3295
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 3640
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 4008
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 4053
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 4268
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 3420
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 4135
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 4182
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 4210
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 3571
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 3834
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 13402
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 3623
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 3754
-
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 625
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 854
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 1585
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 1441
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 1821
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 2264
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 2040
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 2134
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 2277
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 2364
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 2257
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 2295
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 2603
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 2818
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 2803
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 3409
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 3541
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 3691
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 3533
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 4314
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 3721
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 3373
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 3691
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 6142
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 3758
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 3757
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 3470
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 3780
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 3452
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 3417
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 3678
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 4016
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 3603
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 3632
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 3793
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 3381
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 4428
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 3498
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 3817
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 4205
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 3635
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 3279
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 3797
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 3681
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 3685
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 3694
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 4097
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 4410
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 4076
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 3670
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 4030
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 3631
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 4399
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 3817
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 3735
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 3588
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 3775
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 4136
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 4229
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 3461
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 3293
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 4328
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 3715
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 3625
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 4198
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 5495
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 4424
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 3701
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 3571
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 3529
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 3487
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 3618
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 3765
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 3786
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 3566
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 3234
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 3843
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 3759
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 3867
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 4602