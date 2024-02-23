Акима осудили за ДТП со смертельным исходом в области Жетысу

Приговор акиму, сбившему на своём автомобиле подростка, вынесли в Ескельдинском районном суде области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz.

Главу Коксуского сельского округа Алию Бахтиярову обвиняли в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Трагедия произошла 2 ноября 2023 года около восьми часов вечера в селе Бигаш Ескельдинского района.

"Подсудимая, управляя машиной, сбила несовершеннолетнего Т., который в тот момент пересекал улицу. От полученных травм, ребёнок скончался на месте", - сообщили в суде.

Аким вину признала полностью, раскаялась. Мать и отец потерпевшего её простили, указав, что моральный и материальный вред полностью возмещён, просили не лишать её свободы.

"Суд признал Б. виновной с совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 345 УК. Учитывая отсутствие отягчающих обстоятельств, полное признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, совершение уголовного правонарушения впервые, возмещение морального и материального вреда, наличие у подсудимой на иждивении пятерых несовершеннолетних детей, из которых трое являются малолетними, для которых она является единственным кормильцем, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев лишения свободы, с применением статьи 63 УК условно, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет", - сообщили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.