Аким ВКО обратился к жителям региона

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев записал обращение к жителям в связи обрушившейся на регион непогодой, передаёт BaigeNews.kz.

"На наш регион обрушилась непогода, сильный снегопад, метель. Осадки не прекращаются вторые сутки. В последние дни выпала практически двухмесячная норма снега. Местами высота снежного покрова уже выше метра. В настоящее время закрыто шесть дорог республиканского и восемь дорог областного значения. Работа по их расчистке ведется", - сказал аким.

По его словам, все коммунальные службы переведены в усиленный режим работы. Задействовано около 300 единиц техники, открыта горячая линия.