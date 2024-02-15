Аким ВКО обратился к жителям региона
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Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев записал обращение к жителям в связи обрушившейся на регион непогодой, передаёт BaigeNews.kz.
"На наш регион обрушилась непогода, сильный снегопад, метель. Осадки не прекращаются вторые сутки. В последние дни выпала практически двухмесячная норма снега. Местами высота снежного покрова уже выше метра. В настоящее время закрыто шесть дорог республиканского и восемь дорог областного значения. Работа по их расчистке ведется", - сказал аким.
По его словам, все коммунальные службы переведены в усиленный режим работы. Задействовано около 300 единиц техники, открыта горячая линия.
"Я благодарю все службы за круглосуточную работу и неравнодушных граждан, которые оказывают содействие в борьбе со стихией. Вслед за снегопадом уже сегодня ночью ожидается понижение температуры до минус 35 градусов. Я обращаюсь ко всем жителям области не пренебрегать мерами безопасности. Не покидать населённые пункты без экстренной необходимости. Ситуация находится на моем личном контроле", - заявил Кошербаев.Посмотреть эту публикацию в Instagram
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