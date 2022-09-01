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  • Аким Туркестанской области: мои братья не будут участвовать в тендерах
Kazinform.kz Сегодня, 11:18
179
Фото: Kazinform.kz

Аким Туркестанской области: мои братья не будут участвовать в тендерах

В кулуарах правительства корреспондент BaigeNews.kz задал несколько вопросов недавно назначенному акиму Туркестанской области Ералы Тугжанову о его планах работы на должности.

"Настрой хороший, будем работать во благо Туркестанской области. Это мой родной регион, я там родился, жил, вырос. Я ответственен не вдвойне, а в десять раз больше - за успех этого региона, за хорошие достижения. Я думаю, неплохо там работа велась, мы эту работу дальше продолжим, по всем принятым программам будем продолжать работу", - сказал Ералы Тугжанов.

Корреспондент поинтересовался о происхождении благосостояния акима.

"У меня нет такого богатства, когда у казахов сложности, мы говорим, где его браться, сутры, родственники? Я сам из большого рода, нас шестеро сыновей, я пятый, у меня есть младший брат. Я единственный на госслужбе, остальные бизнесмены".

У вас никакого бизнеса нет?

"Если заниматься бизнесом, я должен все оставить и заниматься бизнесом. Я читал про фирмы, про которые писали. Пусть у каждого казаха будут такие семьи. У каждого казаха пусть будет семья, пусть каждый казах будет богатым. Я буду только рад, больше ничего не могу сказать. Они никогда не вмешивались в мою работу, такие вещи как тендеры, такого не будет. Мои братья не будут участвовать в тендерах. Такого не будет" - зявил Ералы Тугжанов.

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#акимы #бизнес
Сегодня, 11:18
179
Журналист

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