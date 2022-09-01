Аким Туркестанской области: мои братья не будут участвовать в тендерах

Фото: Kazinform.kz

В кулуарах правительства корреспондент BaigeNews.kz задал несколько вопросов недавно назначенному акиму Туркестанской области Ералы Тугжанову о его планах работы на должности.

"Настрой хороший, будем работать во благо Туркестанской области. Это мой родной регион, я там родился, жил, вырос. Я ответственен не вдвойне, а в десять раз больше - за успех этого региона, за хорошие достижения. Я думаю, неплохо там работа велась, мы эту работу дальше продолжим, по всем принятым программам будем продолжать работу", - сказал Ералы Тугжанов.

Корреспондент поинтересовался о происхождении благосостояния акима.

"У меня нет такого богатства, когда у казахов сложности, мы говорим, где его браться, сутры, родственники? Я сам из большого рода, нас шестеро сыновей, я пятый, у меня есть младший брат. Я единственный на госслужбе, остальные бизнесмены".

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