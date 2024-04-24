Аким СКО поблагодарил "300 спартанцев" - участников противопаводковых мероприятий

Сегодня, 24 апреля, на центральной площади села Бескөл Кызылжарского района состоялась церемония убытия военнослужащих войсковой части 68665, которые прибыли из других регионов и были задействованы в противопаводковых мерах.

Выразить благодарность вооеннослужащим приехал аким СКО Гауез Нурмухамбетов. В своем выступлении он отметил, что с первых дней чрезвычайной ситуации вместе с народом военнослужащие приложили все силы в борьбе с водной стихией, своими руками откачивали талую воду, прокладывали траншеи, заготавливали мешки с инертным материалом и укрепляли дамбы.

"Благодаря общим усилиям нам удалось сохранить жизни и снизить ущерб от стихийного бедствия. Не зря народ вас прозвал "300 спартанцев", как символ патриотизма, мужества, дисциплины и преданности своей родине. Хотел бы отметить, что среди трехсот военнослужащих есть 51 солдат, у которых срок службы завершился еще неделю назад. Но они остались, чтобы помочь нам справиться со стихией. Низкий поклон вашим родителям, что сумели воспитать настоящих мужчин, граждан нашей страны", - отметил глава региона Гауез Нурмухамбетов.

Аким СКО вручил солдатам благодарственные письма. Гауез Нурмухамбетов подчеркнул, что в дальнейшем предстоит большой объем работы. Это восстановление инфраструктуры, дамб, мостов, дорог, очистка территорий. Сегодня на замену прибывает военнослужащие из города Үшарал Алматинской области.

От имени военнослужащих выступил солдат воинской части 68665 Нурдаулет Абдирахымбай и поблагодарил всех североказахстанцев за радужный прием, заботу и поддержку.

"Когда мы едины, нет никаких преград, которые бы мы не преодолели", - сказал Нурдаулет Абдирахымбай.

Председатель совета ветеранов СКО Е.Елеусизов и руководитель филиала комитета солдатских матерей Ф.Баубекова выразили огромную благодарность за самоотверженный труд и верность присяге молодым солдатам.

В конце церемонии солдаты прошли торжественным маршем, жители устроили живой коридор и благодарили молодых бойцов за помощь и поддержку в трудный период.

Отметим, что в СКО на борьбу с паводком было вовлечено более 600 военнослужащих из сводных отрядов воинских частей Астаны и Караганды. Военные были обеспечены всем необходимым, включая предметы быта и гигиены.