Аким Шымкента поручил оперативно решить все поднятые вопросы на приеме граждан

Сегодня в очередной раз на едином приеме граждан акимом города Муратом Айтеновым жители высказали различные пожелания. Более 200 граждан получили талоны на прием и получили все возможности для рассмотрения обращений жителей. На приеме рассматривались вопросы, в основном связанные с подготовкой к школе. В преддверии нового учебного года родители рассказали о потребностях своих детей в школьной форме и учебниках. Сотрудники Управления образования приняли соответствующие решения в отношении обращений граждан и разъяснили требования государственной поддержки.

Также на прием пришли и граждане, желающие начать бизнес и внести свой вклад в социальное развитие города. Жителям, желающим перейти к бизнесу, проведена разъяснительная работа по новым условиям получения микрокредитов, условиям безвозмездного гранта.

Также были приняты во внимание вопросы по улучшению инфраструктуры и включены в комплексный план по развитию города. По искам по прокладке газовых, водопроводных, канализационных сетей, прокладке дорог, соответствующим управлениям даны поручения для принятия решений.

Аким города поручил заместителям, руководителям управлений и акимам районов оперативно провести соответствующую работу по всем обращениям, поднятым на приеме, и обеспечить обратную связь с гражданами.