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Аким Семея работает днём и ночью - Уранхаев о подчинённых и своём возвращении "домой"
Новый виток развития сулит жителям Абайской области сотню новых проектов и тысячи рабочих мест. Аким пообещал, что не оставит Семей, пока тот не преобразится и не станет самодостаточным, передаёт BaigeNews.kz.
Аким Абайской области Нурлан Уранхаев регулярно проводит встречи с представителями СМИ. Последний такой приём был посвящен разъяснению комплексного плана социально-экономического развития региона, в котором предусмотрено 102 мероприятия по 9 направлениям.
Поясняя отдельные проекты, Нурлан Тельманович несколько раз напомнил собравшимся, что Семей – это город, в котором он родился, вырос и стал личностью. Поэтому судьба "дома" волнует его искренне.
"Мне очень много поступает предложений построить здесь что-то по проектам Государственно-частного партнёрства. ГЧП – это проекты, блага которых получаешь сегодня, а рассчитываешься - потом. Я прекрасно понимаю, что сегодня я могу сделать проекты, построить, уйти, и через 4-5 лет вы будете рассчитываться. Я никогда такого не сделаю, я в этом городе родился, я здесь много кого знаю, меня много кто знает. Я очень рад, что работаю в Семее", - сказал глава региона.
Поручился аким и за cвою команду. По его заверениям, многие госслужащие работают не за "золотые горы", а по личной просьбе своего начальника.
"Люди, которые здесь работают, не ставят задачу сделать что-то плохое. Есть люди, которые пришли сюда только по моей личной просьбе. И ни за какие коврижки и золотые горы. Они пришли сюда работать. Поэтому прошу вас - цените это! – обратился через журналистов Нурлан Уранхаев к населению. - Нурбол Тулегенович (аким г. Семей – авт.) днём и ночью работает. По всем СМС, которые мне от него приходят, вижу все его передвижения. Я далёк от мысли, что он просыпается в 2 часа ночи, мне что-то отправляет и дальше спит! Поэтому они на самом деле работают, и снег чистят, и аварии устраняют. И, надеюсь, город сделают красивым", - заверил Уранхаев.
Фото акимата Абайской области
За более чем полугодовое управление новой административной единицей Нурлан Уранхаев дал понять, что ему не безразлично, что пишут в СМИ и социальных сетях о жизни области Абай. "Я на самом деле читаю всё", - напомнил аким и выразил надежду на то, что комментаторы сбавят обороты и перестанут обвинять госаппарат во всех смертных грехах. Кроме того он предложил журналистам провести несколько рабочих дней рядом с управленцами социально-значимых ведомств и посмотреть, в каком режиме работают чиновники.
"Может вам кажется что на госслужбе мёдом намазано. Приглашаю любого из вас поработать. Была же раньше такая практика - несколько дней с акимом в кабинете. Можете с любым руководителем управления побыть рядом. Поймёте, насколько это не сладко", - заверил аким и предложил желающим присоединиться к большой начинающейся работе и для начала высказать свои предложения. "Может у кого-то другое видение - мы выслушаем", - заключил аким.
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