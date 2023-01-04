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instagram.com/vkurse_astana/ Сегодня, 19:18
356
Сегодня, 19:18
356
Фото: instagram.com/vkurse_astana/

Аким села Приречное стал героем в соцсетях

Аким села Приречное Акмолинской области Мейрхат Жандильдин спас в непогоду на трассе нескольких водителей и их пассажиров, передаёт BaigeNews.kz.

Благодарность мужчине казахстанцы опубликовали в соцсетях

"Нас спас аким села Приречное Мейрхат Амиржанович. Стал героем, помог вытащить две машины. Создал пункт обогрева, помог сделать машину и отправил нас. В одной машине был мужчина с детьми и беременной женщиной. Между Новомарковкой и Приречным ремень порвался, машина глохла", - сообщил автор поста в Instagram.

 
 
 
 
 
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Публикация от Астана ВКурсе (@vkurse_astana)

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#непогода #трасса #Аким
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:18
356
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