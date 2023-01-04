Аким села Приречное стал героем в соцсетях

Фото: instagram.com/vkurse_astana/

Аким села Приречное Акмолинской области Мейрхат Жандильдин спас в непогоду на трассе нескольких водителей и их пассажиров, передаёт BaigeNews.kz.

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"Нас спас аким села Приречное Мейрхат Амиржанович. Стал героем, помог вытащить две машины. Создал пункт обогрева, помог сделать машину и отправил нас. В одной машине был мужчина с детьми и беременной женщиной. Между Новомарковкой и Приречным ремень порвался, машина глохла", - сообщил автор поста в Instagram.

