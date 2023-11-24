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Аким области Жетысу озвучил свою заработную плату

Сегодня, 14:50
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СЦК Сегодня, 14:50
Сегодня, 14:50
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Фото: СЦК

На брифинге в СЦК журналисты поинтересовались, сколько получает аким области Жетысу Бейбит Исабаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В ходе брифинга Бейбит Исабаев проинформировал, что цены на продукты питания первой необходимости в области выросли на 9,6%. Этот рост имеет сезонный характер. При этом, средняя зарплата в регионе составляет 259 тысяч тенге. Тогда как средняя зарплата по республике – 350 тысяч тенге.

Журналисты поинтересовались у акима, сколько получает сам аким и хватает ли его этого на продукты питания.

“Конечно, хватает. Я на руки получаю где-то 1,8-1,9 миллион тенге. Потом что у меня стаж государственной службы очень большой – больше 30 лет. То есть у меня самая верхняя планка”, - сказал аким Бейбит Исабаев.

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