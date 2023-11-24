Аким области Жетысу озвучил свою заработную плату

На брифинге в СЦК журналисты поинтересовались, сколько получает аким области Жетысу Бейбит Исабаев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В ходе брифинга Бейбит Исабаев проинформировал, что цены на продукты питания первой необходимости в области выросли на 9,6%. Этот рост имеет сезонный характер. При этом, средняя зарплата в регионе составляет 259 тысяч тенге. Тогда как средняя зарплата по республике – 350 тысяч тенге.

Журналисты поинтересовались у акима, сколько получает сам аким и хватает ли его этого на продукты питания.