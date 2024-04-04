Аким Конаева подал в отставку

Аким Конаева Нурлан Куматаев уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Как сообщила пресс-секретарь акима Жанна Арынбекова, Нурлан Куматаев покинул пост 28 марта.

"Во время руководства городом он осуществил несколько важных инфраструктурных проектов, таких как переход котельной на природный газ вместо мазута и обеспечение горячей водой. Он начал развитие 10-го микрорайона, строительство школы и жилых домов, а также прокладку дорожной сети. Также были реализованы проекты в микрорайонах "Ардагер" и "Самал". Под его руководством была модернизирована теплосеть, проведена разработка скважин, реконструкция оросительных сетей и модернизация канализационных насосных станций", - отметили в пресс-службе акимата области.

Кроме того, отмечается, что Нурлан Куматаев помог в переносе областного центра из Талдыкоргана в Конаев.

Куматаев родился в 1970 году в селе Черноводск Сайрамского района Южно-Казахстанской области. В 1991 году окончил Алматинский государственный медицинский институт. Имеет образование по специальностям "Юрист" и "Экономист".

В разные годы работал главным специалистом отдела сельского и жилищного хозяйства аппарата акима Илийского района, заместителем акима села Байсерке, начальником отдела по малому и среднему бизнесу аппарата акима Илийского района, руководителем ГУ "Отдел занятости и социальных программ". С 2016 по 2020 годы был заместителем акима Илийского района, а с 25 мая 2020 года — акимом Капшагая (ныне Конаев).