Аким Атырау запретил горожанам кормить голубей

На антисанитарию из-за большого количества птиц обратил внимание аким Атырау Шакир Кейкин. Об этом он написал на своей странице в Fаcebook, передаёт BaigeNews.kz.

Градоначальник отметил, что несмотря на то, что "голубь — птица мира", пернатые могут нанести вред благоустройству города. Аким пригрозил административной ответственностью горожанам, которые кормят птиц в парках.

Особенно акима города возмутило состояние памятника первого академика страны Каныша Сатпаева, установленного в центре города.