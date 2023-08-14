Аким Атырау запретил горожанам кормить голубей
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На антисанитарию из-за большого количества птиц обратил внимание аким Атырау Шакир Кейкин. Об этом он написал на своей странице в Fаcebook, передаёт BaigeNews.kz.
Градоначальник отметил, что несмотря на то, что "голубь — птица мира", пернатые могут нанести вред благоустройству города. Аким пригрозил административной ответственностью горожанам, которые кормят птиц в парках.
Особенно акима города возмутило состояние памятника первого академика страны Каныша Сатпаева, установленного в центре города.
"Это неприемлемо, когда на голову памятника нашей национальной гордости, первого академика страны Каныша Сатпаева садятся голуби. Несмотря на то, что работники "Спецавтобазы" постоянно проводят здесь свои работы, к прежнему состоянию памятник возвращается быстро. А все потому, что голуби слетаются сюда для корма. Не будет лишним сказать, что из-за большого количества птиц здесь полная антисанитария. Поэтому я призываю горожан не кормить голубей. Теперь к гражданам, оставляющим на улице хлебные крошки для голубей, будут применены меры за нарушение благоустройства города", — заявил аким в сосетях.
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