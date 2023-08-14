  • 14 Августа, 14:09
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Аким Атырау запретил горожанам кормить голубей

Сегодня, 12:32
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 12:32
Сегодня, 12:32
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Фото: скриншот с видео

На антисанитарию из-за большого количества птиц обратил внимание аким Атырау Шакир Кейкин. Об этом он написал на своей странице в Fаcebook, передаёт BaigeNews.kz.

Градоначальник отметил, что несмотря на то, что "голубь — птица мира", пернатые могут нанести вред благоустройству города. Аким пригрозил административной ответственностью горожанам, которые кормят птиц в парках.

Особенно акима города возмутило состояние памятника первого академика страны Каныша Сатпаева, установленного в центре города. 

"Это неприемлемо, когда на голову памятника нашей национальной гордости, первого академика страны Каныша Сатпаева садятся голуби. Несмотря на то, что работники "Спецавтобазы" постоянно проводят здесь свои работы, к прежнему состоянию памятник возвращается быстро. А все потому, что голуби слетаются сюда для корма. Не будет лишним сказать, что из-за большого количества птиц здесь полная антисанитария.  Поэтому я призываю горожан не кормить голубей. Теперь к гражданам, оставляющим на улице хлебные крошки для голубей, будут применены меры за нарушение благоустройства города", — заявил аким в сосетях.

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