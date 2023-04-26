Аким Атырау назвал размер своей зарплаты

Фото: mgorod.kz

Аким города Атырау Мейрим Калауи рассказал журналисту уoutube-канала "Обожаю" Асхату Ниязову сколько зарабатывает, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

По словам Мейрима Жоламановича, земельный участок ему предоставлен бесплатно, а за квартиру он платил ипотеку, которую взял на 12 лет. Родители построили свой дом сами. Отец всю жизнь работал на АНПЗ, а мама - учительница.

"Моя зарплата сегодня составляет около 840-850 тысяч тенге. А до этого будучи первым заместителем председателя областного филиала партии "Nur Otan" (ныне "Amanat"), получал зарплату около 350 тысяч тенге", - ответил Калауи на вопрос журналиста о размере заработной платы.

Напомним, Мейрим Калауи был назначен акимом города Атырау 4 марта 2022 года.