Аким Актюбинской области назвал основные проблемы в регионе

Основные проблемные вопросы Актюбинской области назвал глава региона Асхат Шахаров на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

"В работе мы в первую очередь придерживаемся концепции "Слышащего государства". При cитуационном центре акимата области действует колл-центр, в который с начала года поступило более 55 тысяч обращений. Анализ обращений выделил пять вопросов, в большей степени волнующих население - это состояние автодорог, экологическая ситуация, качество и доступ к услугам социальной сферы, вопросы инфраструктуры и обеспечение Интернетом. Все они на контроле, принимаются меры по их решению", - сказал Асхат Шахаров.

Он отметил, что большая часть нареканий со стороны населения связана именно с качеством трасс. Сегодня доля дорог области в нормативном состоянии составляет 75 процентов. В этом году отремонтировано 458 километров дорог местного значения на сумму 33 миллиарда тенге. Продолжается реализация крупных проектов на трассах республиканского значения, таких как "Актобе-Улгайсын" и "Кандыагаш-Шалкар".

"В 2024 году мы ставим перед собой задачу отремонтировать 480 километров дорог, довести долю в нормативном состоянии до 82 процентов. Ещё одним вопросом, волнующим население, является состояние общественного транспорта. В данном направлении ведётся активная работа. Только за последние два года приобретено 180 новых автобусов. В следующем году планируется закуп ещё 70 автобусов, автобусный парк будет обновлён до 90 процентов. В области есть некоторые проблемы с межрайонным транспортным сообщением. Примером может служить ситуация с автобусами по маршруту "Хромтау-Актобе", которая не так давно активно обсуждалась в соцсетях. Автобусы данного маршрута были выпущены ещё в 90-х годах. Было принято оперативное решение по замене автобусов на новые", - проинформировал аким области.

Глава региона также сообщил, что из 315 сёл области 236 или 94,2 процента обеспечены мобильным Интернетом. В следующем году планируется подключить мобильный интернет в 47 сёлах с населением 10,8 тысячи человек.