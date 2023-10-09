Air Astana вывезет казахстанцев из Израиля 10 октября

Репарационный рейс Алматы – Тель-Авив – Алматы совершит Air Astana 10 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации Минтранспорта РК.

Сообщается, что 10 октября 2023 года авиакомпания Air Astana планирует выполнить рейс КС-6490/6500 по маршруту Алматы – Тель-Авив – Алматы по вывозу казахстанских граждан из Израиля с технической посадкой в Актау.

Вылет из Алматы запланирован на 08:00, вылет из Тель-Авива - в 12:50 по местному времени.

Отмечается, что время прибытия и вылета рейса должен ещё согласовать аэропорт Тель-Авива.

По информации самого авиаперевозчика, к перевозке допускаются пассажиры с авиабилетами на любую дату. Одному пассажиру разрешается одна ручная кладь до восьми килограммов и один зарегистрированный багаж до 20 килограммов.

"Казахстанцы, не имеющие авиабилетов, могут их приобрести по специальному тарифу через посольство РК. Списки пассажиров также формирует посольство Казахстана в Израиле", - добавили в компании.

Напомним, сейчас в секторе Газа находится около 25 семей граждан, которые имеют паспорт Казахстана. Ранее официальный представитель МИД сообщил, что информации о погибших и взятых в заложники в Израиле казахстанцах не поступало.