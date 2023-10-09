МИД: Информации о погибших и взятых в заложники в Израиле казахстанцах не поступало

Официальный представитель МИД РК на брифинге рассказал, сколько казахстанцев находится в Израиле на сегодня, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что 7 октября был создан оперативный штаб, открыта горячая линия для казахстанцев в Израиле.

"Более 500 звонков было обработано. 77 человек состоит на консульском учете. В ВУЗах обучается пять студентов из Казахстана, 35 человек проходят стажировку в Израиле. 112 человек всего", - расскзал он.

По словам представителя МИД, был создан специальный чат в мессенджере, куда включены около 200 человек, временно и постоянно проживающих в Израиле.

"Все наши граждане в Израиле проявляют спокойствие. Информации о погибших и взятых в заложники казахстанцах не поступало. Посольство Казахстана с Air Astana формирует списки граждан, которые хотят вернуться в Казахстан", - сообщил Айбек Смадияров.

По словам представителям МИД, посольство Казхстана с Air Astana формирует списки граждан, которые хоят вернуться в Казахстан.

"118 казахстанцев изъявили желание веррнуться в Казахстан", - добавил позже официальный представитель МИД.

Он также отметил, что сейчас на уровне правительства прорабатывается вопрос специального репатриационного рейса для казахстанцев.