Air Astana привлекла на KASE 49,2 млрд тенге в ходе IPO

Авиакомпания Air Astana в ходе IPO привлекла на KASE 49,2 миллиарда тенге (эквивалент 108,9 миллиона долларов) или 76 процентов от предложенного на локальном рынке объёма простых акций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской фондовой биржи.

Спрос на KASE составил 186 процентов от предложенного на локальном рынке объёма простых акций. Всего в размещении приняли участие 19 членов фондового рынка KASE.

"По результатам размещения на счета физических лиц поступило бумаг на сумму 24,3 миллиарда тенге (49,4 процента от объёма размещения на KASE), объём удовлетворенных заявок, поданных институциональными инвесторами, составил 24,9 миллиарда тенге (50,6 процента от объёма размещения). Объём торгов простыми акциями АО "Эйр Астана" в рамках пре-маркет на KASE достиг 409,3 миллиона тенге", - сообщили на бирже.

С 9 по 14 февраля в рамках пре-маркет на KASE заключено 974 сделки с 352 190 акциями суммарным объемом 409,3 миллиона тенге. Цена за акцию варьировала в диапазоне 1 074-1 275 тенге. Цена последней сделки составила 1 170 тенге за акцию, что выше цены размещения (1 073,83 тенге) на 9 процентов.