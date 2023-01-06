Агрессивный посетитель избил охранника торгового центра в Актобе

Фото: polisia.kz

Инцидент произошёл вечером 3 января. О конфликте между охранником и посетителем торгового центра по проспекту Санкибай батыра в службу "102" сообщили очевидцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, агрессивный посетитель беспричинно нанёс телесные повреждения 22–летнему сотруднику охранной фирмы. Прибывшему наряду полиции 24-летний подозреваемый оказал сопротивление и отказался выполнять их законные требования.