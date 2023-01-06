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polisia.kz Сегодня, 12:45
245
Сегодня, 12:45
245
Фото: polisia.kz

Агрессивный посетитель избил охранника торгового центра в Актобе

Инцидент произошёл вечером 3 января. О конфликте между охранником и посетителем торгового центра по проспекту Санкибай батыра в службу "102" сообщили очевидцы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, агрессивный посетитель беспричинно нанёс телесные повреждения 22–летнему сотруднику охранной фирмы. Прибывшему наряду полиции 24-летний подозреваемый оказал сопротивление и отказался выполнять их законные требования.

"Правонарушитель доставлен в отдел полиции. На него составлен административный протокол по статье 667 часть 1 КоАП РК — "Неповиновение законным требованиям представителя власти", начато досудебное расследование по статье 293 части 1 УК РК — "Хулиганство", — говорится в сообщении.

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#нападение #Актобе #торговый центр
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:45
245
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