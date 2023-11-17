Аграриям Павлодарской области предстоит платить налоги за земли в сотни раз больше

В Павлодарской области крестьянам за используемые земли теперь придётся платить в сотни больше налогов, чем ранее. Как оказалось, из-за того, что некоторое время назад в регионе упраздняли некоторые аулы и объединяли сельские округа, многие участки поменяли свой статус. Из-за этого аграриям, которые платили налог из расчёта за один гектар, предлагают отныне платить за каждый квадратный метр. Например, те, кто прежде должен был отдавать за свои участки 28 000 тенге, сейчас будет обязан расставаться с 17 миллионами. В ситуации разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы выполняли программы Президента…"

Виктор Рямбов - глава КХ "Сергей" из города Аксу, а его сын руководит КХ "Рямбов". Виктор Николаевич рассказал, что у его КХ сегодня - два участка общей площадью 1379 гектаров. До изменения статуса земель это хозяйство платило за них 132 432 тенге, а теперь должно государству сразу 6 620 640 тенге. КХ "Сергей" использует три участка. Если прежде сумма налога за них составляла 25 740 тенге, то теперь - 1 115 520.

"Нам пока прислали письма. Что теперь делать, не знаю. Может быть, от какой-то части земли будем отказываться, но нам такие цифры не нужны. Дело в том, что это – выпасы, а мы держим скот, причём не возле деревни, а за десять километров от неё. Туда сельский скот всё равно не ходит. Какой смысл гнать корову пастись в такую даль? Это же нереально! Если мы сейчас отдадим эту землю, её кто-то возьмёт и всё с ней решит. У нас вместе с сыном – больше 2000 голов скота. От сельхозживотных и так не велик толк, а ещё и такие большие деньги платить! Мы не можем понять, за что это", - поделился Виктор Рямбов.

По словам крестьянина, часть земель их хозяйств используется по одной из госпрограмм. Её задачей было увеличить площади поливных земель. Местные власти постоянно призывали аграриев по возможности расширять орошаемые участки.

"Мы это сделали, а теперь пришли к такому знаменателю. Вроде как выполняли программу, закупили технику, а теперь – давай деньги за это. Это же тоже неправильно. Я был бы согласен, если бы мы залезли на земли возле деревни. Но мы ведь этого не сделали, а работаем в степи, и теперь у нас получается вот такая беда", - сказал он.

Это приведёт к росту цен на сельхозпродукцию

23 октября ТОО "КХ "КронАгро" получило уведомление о том, что после проведённого анализа отделом земельных отношений города Аксу было выявлено четыре земельных участка общей площадью 1842 гектара, расположенных в сельском округе М. Омарова, принадлежащих этой компании на праве временного возмездного долгосрочного землепользования, относятся к категории "земли населённого пункта".

"В том же уведомлении говорилось о том, что в соответствии со статьёй 505 Налогового Кодекса базовые налоговые ставки на земли населённых пунктов устанавливаются в расчёте на один квадратный метр площади в размере 0,48 тенге. Основной целью данного уведомления была наша заявка в отдел земельных отношений города Аксу для заключения дополнительного соглашения к действующему договору аренды в части увеличения суммы налога. Дополнительное соглашение мы не подписали", - рассказали в КХ.

В ТОО "КХ "КронАгро" отметили, что раньше они ежегодно оплачивали налоги за эти земельные участки на сумму 69 643 тенге в год. И посчитали, что после подписания допсоглашения сумма налога составит 13 797 644 тенге.

"Основная проблема в этом случая – то, что увеличение суммы налога сильно отразится на себестоимости всей продукции и повлечёт за собой множество соответствующих проблем", - сделали вывод в компании.

Третьего ноября ТОО "КХ "КронАгро" совместно с ТОО "Уштерек и К", ТОО "КарПромАгро" и КХ "Сергей" было направили письмо в акимат города Аксу и филиал в городе Аксу Палаты предпринимателей Павлодарской области, изложив суть проблемы, и попросили помочь в её решении.

"В этом письме было указано, что причиной этих обстоятельств может быть отсутствие проектов "земельно-хозяйственного устройства территории сельских населённых пунктов" всех сельских округов города Аксу, которые должны были разрабатываться с 2016 года в процессе упразднения бесперспективных сёл", - заключили сельхозтоваропроизводители.

Пересчитали базовые налоговые ставки

Вопрос обсудили на заседании "круглого стола" в палате предпринимателей Павлодарской области. Её директор Ерканат Абенов рассказал, что здесь о самой проблеме стало известно после коллективного обращения аграриев, которые несогласны с перерасчётом базовых налоговых ставок на земельные участки.

"С 2012 по 2019 год совместным постановлением местных исполнительных органов власти и решением представительных органов в Павлодарской области было упразднено 58 сельских населённых пунктов. В связи с их упразднением по области некоторые бесперспективные сёла были присоединены к близлежащим, а земли сельхозназначения, принадлежащие крестьянским и фермерским хозяйствам, были отнесены к категории земель населённых пунктов", - рассказал Ерканат Абенов.

По словам директора палаты, это обстоятельство привело к повышению сумм земельных налогов, поскольку исчисление производится из расчёта на один квадратный метр, а не как ранее – на один гектар. Например, ранее в сельском округе М. Омарова города Аксу одно из крестьянских хозяйств за четыре земельных участка площадью 2079 гектар оплачивало налог на сумму 28 тысяч тенге, а сегодня ей выставлены 17 миллионов тенге.

"Евгеньевский сельский округ города Аксу: ранее КХ оплачивало за четыре земельных участка 69 тысяч тенге, сегодня – 13 миллионов тенге. Таких примеров очень много, с чем несогласны предприниматели. Мы их в этом направлении поддерживаем", - заявил директор палаты предпринимателей Павлодарской области.

К бизнесу претензий нет, но…

Заместитель руководителя департамента по управлению земельными ресурсами Болат Мидиу рассказал, что это ведомство проводит претензионно-исковую работу, и в основном земельные участки выданы с нарушением земельного законодательства в черте населённого пункта.

"Это – нарушение статьи 26 Земельного Кодекса в части повышения ставок земельного налога. Действительно, раньше ставки исчислялись погектарно. Но сегодня – за квадратный метр", - объяснил он.

Болат Мидиу напомнил, что у местных исполнительных органов в этом случае есть механизм изъятия земель для государственных нужд с целью удовлетворения нужд населения.

"Для сенокошения этот вариант тоже следует рассматривать, чтобы бизнес-сообщество не вовлекать в орбиту судебных дел. Это предложение с моей стороны. В отношении бизнес-сообщества претензий никаких нет, поскольку эти нарушения были допущены местным исполнительным органом при предоставлении земель. Они не учитывали норму 26, которая действует уже с 2004 года, если я не ошибаюсь. 80 процентов исков, которые сегодня находятся по землям населённых пунктов, - на основании прокуратур городов и районов", - подытожил чиновник.

Есть три выхода

Начальник отдела управления земельных отношений Павлодарской области Нуржан Муканов объяснил, что, когда в 2018 году были внесены изменения в Налоговый Кодекс, в нём убрали статью, которая помогала сельхозтоваропроизводителям исчислять налог по баллобонитету, то есть за гектар. Поэтому теперь этот налог крестьяне должны платить за квадратный метр, если их земли находятся в населённых пунктах.

"Условно говоря, за один гектар – за десять тысяч квадратных метров, если они платили 50 тысяч, теперь платят по 10-15 миллионов. Мои предложения. Первое. Сельхозтоваропроизводители согласно Налоговому Кодексу могут применить специальный налоговый режим. То есть они могут обратиться в уполномоченный орган (в управление госдоходов по своему району или городу), чтобы там поменяли специальный налоговый режим. Это как льгота для сельхозтоваропроизводителей. Там указано, что, если они будут применять специальный налоговый режим, на них уже не будут распространяться другие виды налогов: на транспорт, эмиссию в окружающую среду, земельный налог и так далее", - отметил Нуржан Муканов.

Второе предложение чиновника – очертить земельные участки, которые находятся за границами сёл, что прежде были упразднены или объединены с другими. Территории, которые окажутся за пределами населённого пункта, попадут в категорию сельхозназначения, будут отделены от них и использованы для запаса и предпринимательства.

"Третье – внести изменения в Налоговый Кодекс, чтобы эта норма вернулась, и плата предпринимателей за земли в населённых пунктах, как и ранее, исчислялась по баллобонитету", - добавил он.

По мнению директора палаты "Атамекен", из трёх вариантов наиболее правильный и разумный - изменение границ.

"Ведь вопрос стоит об упразднённых сёлах и переводе земель из одной категории в другую. Это более быстрый и лёгкий путь", - сказал Ерканат Абенов, подчеркнув, что нужно понять и разработать алгоритм, каким образом и какими государственными органами это будет делаться.

Прокурор города Аксу Канат Атыгаев добавил, что сейчас всем компетентным органам надо принять этому важному вопросу взвешенное решение.