Аферистка обманула жителей Атырау на 30 млн тенге

Фото: polisia.kz

В Атырау мошенница обманула горожан на 30 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, она обещала пострадавшим помощь в получении грантов для развития предпринимательства. Так, с мая 2022 года по январь 2023 года она обманула 25 человек.