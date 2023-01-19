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polisia.kz Сегодня, 15:29
38
Сегодня, 15:29
38
Фото: polisia.kz

Аферистка обманула жителей Атырау на 30 млн тенге

В Атырау мошенница обманула горожан на 30 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, она обещала пострадавшим помощь в получении грантов для развития предпринимательства. Так, с мая 2022 года по январь 2023 года она обманула 25 человек.

"Подозреваемая — 31-летняя уроженка Алматинской области. Ранее она уже была осуждена за аналогичное преступление. Подозреваемая находится под стражей. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК", — говорится в сообщении.

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#мошенничество #Атырау #ущерб
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:29
38
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