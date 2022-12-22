Аферист оформлял кредиты на чужие имена в Туркестане

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Полицейские установили афериста, оформившего кредиты на чужие имена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП ТО.

Как сообщили правоохранители, в Управление полиции города Туркестан с заявлением обратился местный житель. Со слов потерпевшего, неизвестные от его имени оформили кредит на сумму свыше 900 тысяч тенге и причинили ему ущерб.

Спустя месяц, когда из банка пришло извещение об оплате долга, мужчина обратился за помощью к стражами порядка для выяснения всех обстоятельств. Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Для раскрытия преступления и задержания мошенников стражи порядка провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате тщательно проведённой работы полицейские установили подозреваемого в мошенничестве. Им является безработный молодой человек, местный житель.

Как выяснилось, подозреваемый садился в авто как пассажир и просил у водителей сотовый телефон для звонка, а затем обманным путем оформлял кредиты. Установлено, что молодой человек оказался причастен к ещё пяти фактам мошенничества. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 6 миллионов тенге.

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование и выясняется причастность молодого афериста к аналогичным преступлениям.