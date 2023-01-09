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polisia.kz 9 Января, 18:33
762
9 Января, 18:33
762
Фото: polisia.kz

Аэропорт, больницы и библиотеки "заминировали" в Костанае

Досудебное расследование по нескольким фактам лжетерроризма начали в Костанае. В полицию города поступил ряд вызовов о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях аэропорта, больниц, библиотек и других объектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники экстренных служб тщательно проверили звонки, все они оказались ложными. 

Полиция занимается установлением личности подозреваемого. 

Начато досудебное расследование по статье 273 - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

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#терроризм #полиция #костанай
BaigeNews.kz
9 Января, 18:33
762
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