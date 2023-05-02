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facebook Джохар Утебеков Вчера, 21:00
159
Вчера, 21:00
159
Фото: facebook Джохар Утебеков

Адвокат Джохар Утебеков рассказал о первом выигранном деле в Конституционном суде

Гость прямого эфира на BaigeNews.kz известный казахстанский адвокат Джохар Утебеков. Он рассказал о своем первом выигранном деле в Конституционном Суде, а также поделился своим видением дальнейшего развития судебной системы Казахстана.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

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Журналист
Вчера, 21:00
159
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