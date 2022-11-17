99 млн тенге и более ста пострадавших - история акмолинского интернет-мошенника

Фото: polisia.kz

Интернет-мошенник из Акмолинской области поведал свою историю обмана людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Андрей хорошо учился в школе, он был одним из лучших, кто владел IT-технологиями. Именно это ​помогло ему устроиться на в перспективную компанию, успешно работая специалистом государственных закупок. В свободное время листал страницы соцсетей, изучал покупательский спрос.​Определившись с направлением, в социальной сети ​Instagram он создал онлайн-магазин, дал объявление о доставке сотовых телефонов с Объединенных Арабских Эмиратов по цене, в разы ниже рыночной. Желающие не заставили себя долго ждать.

"Я был сам удивлен наивности людей, ничего у них не вымогал, не уговаривал. Это были в основном Apple. Клиенты делали заказы со 100% оплатой за несуществующие телефоны. Были даже случаи, когда я говорил, что поставка сорвалась по непонятной причине, что нужно время, чтобы разобраться, а они скидывали повторно такую же сумму", – рассказывает заключенный.

Так продолжалось около 8 месяцев, для работы ему нужны были лишь компьютер и пара телефонов.

"Наверно какое-то чутье все же у меня было, за три недели до моего ареста думал остановиться,​ чувствовал, что за мной скоро придут. С моими возможностями, профессиональными навыками и знаниями, вернись время обратно, я бы никогда не пошел бы по такому пути, а смог бы реализовать себя и заработать деньги честным путем. Смог бы помочь маме поднимать единственную сестренку", – подытожил он.

Андрея задержали в июле прошлого года.