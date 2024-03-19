960 гектаров земли вернули Нацбанку в Алматы
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Прокуроры Алматы возвратили земли в пользу Национального Банка РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Алматы.
"Прокуратура города на основании анализа судебных актов и приговоров суда установила вывод активов должника (ответчика Ш.) являвшегося единственным акционером ликвидированных банков АО "Capital Bank Kazakhstan" и АО "AsiaCreditBank".
Задолженность ответчика составляла более 15 млрд.тенге", - говорится в сообщении.
Прокуратурой в интересах Национального Банка РК подан иск о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков ответчика "Ш".
"Решением Илийского районного суда Алматинской области исковые требования прокуратуры города Алматы удовлетворены в полном объеме", - отметили в прокуратуре.
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