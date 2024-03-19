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960 гектаров земли вернули Нацбанку в Алматы

Сегодня, 09:45
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 09:45
Сегодня, 09:45
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Фото: baigenews.kz

Прокуроры Алматы возвратили земли в пользу Национального Банка  РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Алматы.

"Прокуратура города на основании анализа судебных актов и приговоров суда установила вывод активов должника (ответчика Ш.) являвшегося единственным акционером ликвидированных банков АО "Capital Bank Kazakhstan" и АО "AsiaCreditBank".

Задолженность ответчика составляла более 15 млрд.тенге", - говорится в сообщении.

Прокуратурой в интересах Национального Банка  РК подан иск о признании недействительными договоров купли-продажи земельных участков ответчика "Ш".

"Решением Илийского районного суда Алматинской области исковые требования прокуратуры города Алматы удовлетворены в полном объеме", - отметили в прокуратуре.

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